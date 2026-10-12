HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
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HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.

Фото аватара
Василиса Ларина сегодня в 14:31

HONOR регулярно выпускает носимые устройства на любой бюджет: от самых простых для отсчета шагов до более продуманных с функционалом а-ля «все и сразу». Версия часов HONOR Watch 6 находится среди этих категорий где-то посерединке: заявлена высокая автономность и почти месяц без подзарядки, но при этом остальные параметры достаточно базовые.

Разберёмся, насколько HONOR Watch 6 удобны в повседневной жизни, оправдывают ли заявленную автономность и действительно ли могут стать универсальными часами на каждый день.

Характеристики HONOR Watch 6

  • Модель: ROM-B09
  • Экран: AMOLED, 1,46 дюйма, разрешение 464 × 464 пикселя
  • Пиковая яркость: до 3000 нит
  • Корпус: металл, задняя крышка из полимера
  • Ремешок: коричневый кожаный, быстросъемный
  • Подключение: Bluetooth 5.4
  • Навигация: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou и другие спутниковые системы
  • Спортивные режимы: более 120
  • Мониторинг здоровья: пульс, уровень кислорода в крови, сон, стресс
  • Защита: IP69, водонепроницаемость 5 ATM
  • Аккумулятор: 980 мАч
  • Автономность: до 35 дней в энергосберегающем режиме, до 17 дней при обычном использовании
  • Совместимость: Android и iOS
  • Зарядка: магнитная
  • Цена на момент обзора: 16 999 рублей

Что в упаковке

Комплект стандартный, без дополнительных аксессуаров:

  • часы на кожаном ремешке
  • магнитная зарядка с USB-кабелем
  • документация
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Отдельный блок питания не предусмотрен, поэтому нужно будет подготовить подходящий адаптер.

Версия с кожаным ремешком отличается от чёрной не только цветом: здесь корпус выполнен из стали 316L и весит около 50 г. без ремешка.

Дизайн и корпус

В HONOR Watch 6 круглый корпус, физические кнопки и ремешок, которые отсылают к классическим наручным часам. Дизайн можно назвать универсальным: устройство не выглядит исключительно спортивным и вполне вписывается в повседневный гардероб.

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Отдельно хочется отметить кожаный ремешок. Он не жесткий, но и назвать его тактильно приятной мягкой кожей не получается: по ощущениям материал напоминает что-то среднее между бумагой и хлопковой тканью. Это не обязательно недостаток, однако если при выборе часов вы особенно внимательно относитесь к фактуре ремешка, на этот момент стоит обратить внимание.

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Кожаный вариант хорошо поддерживает общий стиль часов, но если потребуется, то ремешок можно снять и заменить его на силиконовый (в комплект не входит) или взять другую версию HONOR Watch 6. Например, если планируются тренировки в воде или поездка в страну с высокой влажностью воздуха.

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Корпус имеет диаметр 46,5 мм и толщину 10,8 мм. Коричневая версия весит около 50 г без ремешка, поэтому часы нельзя назвать совсем невесомыми.

На правой стороне расположены две кнопки. Верхняя совмещена с вращающейся заводной головкой, с помощью которой можно перемещаться по меню.

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Нижняя открывает быстрый доступ к тренировкам. Это небольшая, но полезная деталь: прокручивать списки физическим элементом управления иногда проще, чем постоянно пользоваться сенсорным экраном.

Экран: яркость, которую замечаешь на улице

Часы получили AMOLED-дисплей диагональю 1,46 дюйма с разрешением 464 × 464 точек. Изображение четкое, шрифты читаются хорошо, а круглая форма открывает простор для разных циферблатов. Можно выбрать минималистичный вариант с часами и датой или более информативный, на котором сразу отображаются показатели активности.

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Главное впечатление от экрана в повседневном использовании связано с его яркостью. Даже при ярком солнце информация остается хорошо различимой, поэтому не приходится искать тень или прикрывать дисплей ладонью, чтобы посмотреть время и уведомления.

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Есть также опция пробуждения экрана касанием. Еще одна практичная особенность заключается в том, что сенсор распознает прикосновения мокрыми пальцами. Особенно пригодится в бассейне или зимой.

Функции и управление

Для настройки часов используется приложение HONOR Health. Через него можно выбирать циферблаты, управлять уведомлениями, настраивать мониторинг здоровья и просматривать статистику тренировок.

Обзор Honor Watch 6: умные часы, про зарядку которых, можно забыть

Приложение спокойно сопрягается не только с Android, но и с iOS. Хотя с уведомлениями есть нюансы. Например, нельзя отвечать на сообщения прямо с часов, синхронизировать календарь iPhone и передавать данные о здоровье в Apple Health. Для тех, кто пользуется экосистемой HONOR, таких ограничений не будет.

Также в часах предусмотрен NFC для бесконтактных платежей, но с российскими платежными системами он не работает.

В целом интерфейс ориентирован на простое повседневное использование. Здесь нет необходимости разбираться в десятках сложных меню, чтобы посмотреть уведомление, запустить тренировку или проверить активность за день.

Спорт и контроль здоровья

В HONOR Watch 6 есть более 120 спортивных режимов. Среди них привычные варианты для бега, ходьбы, плавания и силовых тренировок. Встроенный GPS позволяет записывать маршруты на улице без необходимости постоянно брать с собой смартфон.

Для повседневного контроля активности часы отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, сон и стресс. Вся статистика отображается в приложении.

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Есть и более специализированные возможности. Например, режимы Pro для футбола и бадминтона собирают дополнительные данные о тренировках. Для бега доступны показатели вроде VO₂max, тренировочной нагрузки и времени восстановления. Подобные функции особенно полезны тем, кто занимается регулярно и хочет видеть не только количество шагов, но и динамику нагрузок.

Корпус имеет защиту IP69 и водонепроницаемость 5 ATM.

Если говорить более кратко, то, непрофессиональным спортсменам этого функционала будет хватать сполна. Если нужны супер точные показатели и акцент на тренировках, то нужно выбирать устройство из другого сегмента.

Автономность: зарядка не превращается в ежедневный ритуал

Автономность стала одной из главных особенностей HONOR Watch 6. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 980 мА·ч, а производитель заявляет до 17 дней работы при обычном использовании и до 35 дней в энергосберегающем режиме.

В реальности рассчитывать на такие цифры стоит не всегда. При умеренном использовании с выключенным Always-On Display часы способны продержаться около двух недель. Если же оставить экран постоянно включённым, автономность сокращается примерно до недели. Конечно, многое зависит от привычек: кто-то регулярно тренируется с GPS, отвечает на звонки и получает десятки уведомлений, а кто-то лишь проверяет время, шаги и пульс.

Но даже при активном использовании постоянно думать о зарядке не придётся. Часы можно спокойно носить днём, оставлять на руке ночью для отслеживания сна и не переживать, что к утру аккумулятор окажется разряжен.

Заряжаются HONOR Watch 6 с помощью магнитной площадки. Полная зарядка занимает около полутора часов.

Кому подойдут HONOR Watch 6?

HONOR Watch 6 предлагают привычный набор возможностей: яркий экран, GPS, спортивные режимы, мониторинг здоровья и звонки по Bluetooth. Ничего необычного, но для повседневного использования всего необходимого хватает.

Главный козырь часов заключается в автономности. Без постоянно включённого экрана можно рассчитывать примерно на две недели работы, а с Always-On Display около недели. Вполне достойный результат, особенно когда смартфон, наушники и остальные гаджеты и без того постоянно просятся к розетке.

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На мой взгляд, HONOR Watch 6 неплохо подойдут в качестве первых смарт-часов. Можно попробовать основные функции, привыкнуть к уведомлениям на запястье и понять, нужен ли вам вообще такой гаджет.

Тем, кто давно пользуется умными часами, модель вряд ли предложит что-то новое. Но если хочется попробовать смарт-часы без серьёзных затрат или просто нужны часы для повседневных задач, HONOR Watch 6 вполне заслуживают внимания.

Что понравилось

  • Яркий AMOLED-дисплей. Яркий, чёткий, хорошо читается на солнце
  • Удобная вращающаяся головка, отзывчивый интерфейс
  • Много режимов, встроенный двухдиапазонный GPS
  • Хорошая сборка, металл и защита IP69/5 ATM
  • Встроенные микрофон и динамик для звонков
  • Подробная статистика тренировок

Что стоит учесть

  • Максимальная яркость доступна только в специальном режиме и сильнее расходует батарею
  • Нет полноценного магазина сторонних приложений и возможности отвечать на сообщения
  • Массивный корпус может оказаться неудобным для тонкого запястья
  • Часы зависят от смартфона для коммуникационных функций
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