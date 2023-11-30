Анонс Meizu 21: флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, RGB-вспышка и белые рамки

В Китае состоялась презентация флагмана Meizu 21, который выполнен в схожем дизайне своих предшественников Meizu 20 и 20 Pro, но есть отличия. У новинки логотип бренда размещён не сбоку, а по центру в нижней части задней панели, экранные рамки теперь выкрашены в белый цвет как у классических смартфонов компании прошлых лет, а кольцевая вспышка получила RGB-светодиоды, которые могут сигнализировать разными цветами об уведомлениях, заряде аккумулятора, режиме питания и других событиях.

Что касается технических характеристик, девайс получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340 x 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 1500 Гц, ШИМ 1920 Гц, максимальная яркость в пике может достигать до 1800 нит, а соотношение сторон составляет 19,5:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32-мегапикселя с диафрагмой f/2.4.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп Samsung HP3 с поддержкой OIS и диафрагмой f/1.7

Ширик на 13 Мп с диафрагмой f/2.4 и углом захвата 122 градуса

Сенсор глубины на 5 Мп с диафрагмой f/2.4

За вычислительные возможности отвечает новейшая флагманская однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Из прочего, девайс получил поддержку 5G-сетей (Dual-SIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Галилео, стереодинамики, сканер отпечатка пальца в дисплее, влагозащиту по стандарту IP54, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки смартфон будет работать на операционной системе Android 14 с оболочкой Flyme 10.5. Габариты устройства составляют: 156,7 x 75,3 x 7,9 мм, масса — 198 г.

В Китае Meizu 21 поступил в продажу 5 декабря по следующим ценам:

(8/256 ГБ) — 3399 юаней (42 500 ₽)

(12/256 ГБ) — 3699 юаней (46 250 ₽)

(12/512 ГБ) — 3999 юаней (50 000 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.