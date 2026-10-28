Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Xiaomi выпустила в Китае настольный очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier 3 с распознаванием чашек через NFC и нагревом примерно за три секунды. Устройство появилось на платформе Youpin за 1499 юаней — около 224 долларов.

Три комплектные NFC-наклейки для неметаллических чашек позволяют автоматически подавать воду с заданными температурой и объёмом порции. Мощность нагревателя составляет 2100 Вт, максимальная скорость подачи тёплой воды — 786 мл/мин. На сенсорном экране доступны пять температурных режимов, в приложении Mijia — настройка от 40 до 99 °C с шагом 1 °C.

Два фильтра обеспечивают девять ступеней очистки с мембраной обратного осмоса DuPont. По заявлению Xiaomi, тонкость фильтрации составляет 0,0001 мкм, что позволяет удалять тяжёлые металлы, бактерии, вирусы, остатки пестицидов и микропластик.

Система постепенно добавляет в воду шесть минералов, включая кальций, магний, цинк и стронций. Чип RISC-V отслеживает качество воды и её расход, чтобы определять срок замены фильтра обратного осмоса. Его ресурс составляет до трёх лет.

Бак на 6 л разделён на отсеки для исходной воды объёмом 4,2 л и отработанной воды объёмом 1,8 л.

Очиститель поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц и Xiaomi HyperConnect. Уровень шума при фильтрации составляет около 45 дБА, двухцветная подсветка обозначает температуру воды.