Xiaomi выпустила очиститель воды Mijia с NFC за 1499 юаней
Новости

Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier 3 стоит в Китае 1499 юаней.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:52
Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Xiaomi выпустила в Китае настольный очиститель воды Mijia Desktop Water Purifier 3 с распознаванием чашек через NFC и нагревом примерно за три секунды. Устройство появилось на платформе Youpin за 1499 юаней — около 224 долларов.

Три комплектные NFC-наклейки для неметаллических чашек позволяют автоматически подавать воду с заданными температурой и объёмом порции. Мощность нагревателя составляет 2100 Вт, максимальная скорость подачи тёплой воды — 786 мл/мин. На сенсорном экране доступны пять температурных режимов, в приложении Mijia — настройка от 40 до 99 °C с шагом 1 °C.

Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Два фильтра обеспечивают девять ступеней очистки с мембраной обратного осмоса DuPont. По заявлению Xiaomi, тонкость фильтрации составляет 0,0001 мкм, что позволяет удалять тяжёлые металлы, бактерии, вирусы, остатки пестицидов и микропластик.

Система постепенно добавляет в воду шесть минералов, включая кальций, магний, цинк и стронций. Чип RISC-V отслеживает качество воды и её расход, чтобы определять срок замены фильтра обратного осмоса. Его ресурс составляет до трёх лет.

Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Бак на 6 л разделён на отсеки для исходной воды объёмом 4,2 л и отработанной воды объёмом 1,8 л.

Xiaomi выпустила очиститель воды с распознаванием чашек и нагревом за 3 секунды

Очиститель поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц и Xiaomi HyperConnect. Уровень шума при фильтрации составляет около 45 дБА, двухцветная подсветка обозначает температуру воды.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Xiaomi представила машинку для стирки обуви по цене от 799 юаней

Машинка Xiaomi Mijia Shoe Washer 3KG занимает всего 0,18 м² пола.
Новости Xiaomi представила Mijia Multi-Head Fascia Gun 3C с 16 массажными головками Новости Xiaomi представила очиститель воды Mijia Water Purifier 3: одного фильтра хватит на 50 тонн

Похожие материалы

Redmi Представлен REDMI K100 — младшая модель из флагманской серии смартфонов

Стереодинамики Bose и аккумулятор на 10 000 мАч.

 Xiaomi Дизайн базового флагмана Xiaomi 18 раскрыт производителем чехлов

Смартфон не получит дополнительный дисплей как у Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max.

 Redmi Xiaomi готовит REDMI Book 16 2027 с обновлённым дизайном и заменяемой оперативной памятью

Ноутбукам приписывают процессоры Intel Core нового поколения и возможность замены оперативной памяти.

 Xiaomi Xiaomi представила флагманский пауэрбанк на 25 000 мАч с выходной мощностью 250 Вт

Поддержка Bluetooth, OTA-обновлений и удалённый мониторинг.

Скидки и подборки

Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона

Последние новости

Apple может представить MacBook Neo 2 в первой половине 2027 года OnePlus Ace 7 получит экран до 185 Гц и три игровых чипа Google упростит установку сторонних магазинов на Android с 1 декабря Grand Theft Auto VI может потребовать 210 ГБ на PS5 PlayStation 5 научилась запускать диски PS2 Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

27 октября · Nothing

Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

Nothing решила вывести свои полноразмерные наушники в премиальный сегмент.
  1. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  2. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  3. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  4. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  5. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
Смотреть все обзоры →