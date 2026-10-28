Apple может представить MacBook Neo 2 в первой половине 2027 года
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Apple может представить MacBook Neo 2 в первой половине 2027 года

Ноутбук получит новый чип, больше оперативной памяти и новые расцветки корпуса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:45
Apple может представить MacBook Neo 2 в первой половине 2027 года

Авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple. Сегодня информатор сообщил, что MacBook Neo второго поколения будет представлен в первой половине 2027 года.

По словам Гурмана, MacBook Neo 2 получит чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и новые расцветки корпуса. Для сравнения, актуальная модель MacBook Neo оснащена SoC A18 Pro и лишь 8 ГБ ОЗУ.

В США MacBook Neo дебютировал по цене 599 долларов (48 220 ₽) за базовую модель, но в июне Apple повысила его стоимость до 699 долларов (56 270 ₽). Пока неизвестно, сохранит ли компания цену в 699 долларов для MacBook Neo второго поколения.

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