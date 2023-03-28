Xiaomi выпустила Redmi Note 12 Turbo – первый в мире смартфон на Snapdragon 7+ Gen 1

Xiaomi анонсировала новый смартфон серии Redmi Note 12 Turbo, который стал самым производительным устройством из всех моделей. Сразу отметим, что новинка стала первым устройством в мире, работающим на чипсете Snapdragon 7+ Gen 2, а также оснащено быстрой памятью LPDDR5 и UFS 3.1.

Интересно, что в бюджетном аппарате Xiaomi не оставила без внимания дизайн. У него узкие рамки, отсутствует выделенный блок камеры и огромный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с адаптивной частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

Основная камера состоит из трех модулей: 64-мегапиксельный сенсор с ОIS, 8-мегапиксельный «ширик» и 2-мегапиксельный для макро. Смартфон способен записывать видео в разрешении 4К со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера оснащена сенсором на 16 мегапикселей с возможностью записи видео в 1080p при 60 кадрах.

За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также есть стереодинамики с Hi-Res Audio и Dolby Atmos, стандартный порт 3,5 мм для наушников, Wi-Fi 6 и NFC.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo доступен в черном, белом и синем цветах. На выбор доступны 4 конфигурации памяти:

8/256 ГБ — 1999 юаней (~23 000 рублей);

12/256 ГБ — 2199 юаней (~25 500 рублей);

12/512 ГБ — 2399 юаней (~28 000 рублей);

16/1 ТБ — 2799 юаней (~32 000 рублей).

Пока неизвестно, выйдет ли Redmi Note 12 Turbo на глобальном рынке.