У iPhone Duo массово ломается внутренний дисплей в месте сгиба
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У iPhone Duo массово ломается внутренний дисплей в месте сгиба

С проблемой столкнулись пользователи из разных стран мира.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:18
У iPhone Duo массово ломается внутренний дисплей в месте сгиба

Первые покупатели складного смартфона iPhone Duo сообщают о повреждении внутреннего дисплея в одной и той же области — на линии сгиба рядом с шарниром. Фотографии и видео повреждённых устройств публикуют в социальных сетях пользователи из разных стран, включая Японию, Китай и Австралию.

Появление подобных сообщений сразу из нескольких регионов вызывает вопросы к надёжности конструкции первого складного смартфона Apple. На данный момент неизвестно насколько массова проблема, iPhone Duo поступил в продажу только сегодня и в будущем таких сообщений может быть больше.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал схожий материал, в котором владелец iPhone Duo рассказал, что у его смартфона треснул дисплей сразу после покупки.

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