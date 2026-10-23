У iPhone Duo массово ломается внутренний дисплей в месте сгиба

Первые покупатели складного смартфона iPhone Duo сообщают о повреждении внутреннего дисплея в одной и той же области — на линии сгиба рядом с шарниром. Фотографии и видео повреждённых устройств публикуют в социальных сетях пользователи из разных стран, включая Японию, Китай и Австралию.

Появление подобных сообщений сразу из нескольких регионов вызывает вопросы к надёжности конструкции первого складного смартфона Apple. На данный момент неизвестно насколько массова проблема, iPhone Duo поступил в продажу только сегодня и в будущем таких сообщений может быть больше.

Напомним, ранее The GEEK опубликовал схожий материал, в котором владелец iPhone Duo рассказал, что у его смартфона треснул дисплей сразу после покупки.