Honor 700 получит необычный дизайн: второй экран сзади и огромный аккумулятор

Honor разрабатывает новую серию смартфонов Honor 700 с дополнительным экраном на задней панели и аккумулятором ёмкостью около 9000 мА·ч. Предполагаемые характеристики раскрыл китайский инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, инженерный прототип под кодовым названием Flora получил основной дисплей диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K и тонкими симметричными рамками.

Главной особенностью может стать встроенный 1,72-дюймовый экран на задней панели. В отличие от магнитного мини-дисплея Honor 600, он будет частью корпуса смартфона.

Основной камере приписывают разрешение 200 Мп. Всего на задней панели ожидаются три камеры, включая 50-мегапиксельный перископический телеобъектив у Honor 700 Pro.

Ёмкость аккумулятора может составить около 9000 мА·ч. Для сравнения, китайский Honor 600 Super оснащён батареей на 8600 мА·ч.

Также компания тестирует четыре расцветки: белую, голубую, лазурную и розовую.

Презентация серии Honor 700 предварительно намечена на ноябрь 2026 года. Однако информация основана на характеристиках инженерного образца, поэтому окончательные параметры и сроки выхода могут измениться. Официально Honor новинки пока не анонсировала.