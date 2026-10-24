Новая серия Honor 700 может получить задний экран
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Honor 700 получит необычный дизайн: второй экран сзади и огромный аккумулятор

Встроенный задний дисплей заменит съёмный аксессуар предыдущего поколения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:00
Honor 700 получит необычный дизайн: второй экран сзади и огромный аккумулятор

Honor разрабатывает новую серию смартфонов Honor 700 с дополнительным экраном на задней панели и аккумулятором ёмкостью около 9000 мА·ч. Предполагаемые характеристики раскрыл китайский инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, инженерный прототип под кодовым названием Flora получил основной дисплей диагональю 6,57 дюйма с разрешением 1,5K и тонкими симметричными рамками.

Главной особенностью может стать встроенный 1,72-дюймовый экран на задней панели. В отличие от магнитного мини-дисплея Honor 600, он будет частью корпуса смартфона.

Honor 700 может получить задний экран и батарею на 9000 мА·ч

Основной камере приписывают разрешение 200 Мп. Всего на задней панели ожидаются три камеры, включая 50-мегапиксельный перископический телеобъектив у Honor 700 Pro.

Ёмкость аккумулятора может составить около 9000 мА·ч. Для сравнения, китайский Honor 600 Super оснащён батареей на 8600 мА·ч.

Также компания тестирует четыре расцветки: белую, голубую, лазурную и розовую.

Презентация серии Honor 700 предварительно намечена на ноябрь 2026 года. Однако информация основана на характеристиках инженерного образца, поэтому окончательные параметры и сроки выхода могут измениться. Официально Honor новинки пока не анонсировала.

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