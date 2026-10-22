OPPO представила Find X10 Pro Max с тремя камерами по 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч

Компания OPPO представила флагманские смартфоны Find X10 и Find X10 Pro Max. Новинки получили камеры Hasselblad с разрешением до 200 Мп, процессоры MediaTek Dimensity 9600 и кремний-углеродные аккумуляторы ёмкостью до 8000 мА·ч.

Главной особенностью Find X10 Pro Max стала система из трёх камер по 200 Мп, включая основную, сверхширокоугольную и телефотокамеру. По заявлению OPPO, подобная конфигурация впервые появилась в смартфонах. Обычный Find X10 получил две камеры с таким разрешением.

За обработку фотографий отвечает фирменная система LUMO. По замыслу OPPO, она должна передавать сцену максимально близко к тому, как её видит человек: сохранять естественные оттенки кожи, освещение и фактуру объектов. Алгоритмы также уменьшают избыточную резкость и шумоподавление, стараясь не добавлять детали, которых не было в исходном кадре.

По умолчанию смартфоны снимают в разрешении 26 Мп, а для более детализированных кадров предусмотрены режимы на 50 и 200 Мп.

Обе модели поддерживают запись видео в 8K при 30 кадрах/с и 4K при 120 кадрах/с на совместимые 200-мегапиксельные камеры. В Find X10 Pro Max указанные режимы доступны на всех трёх задних камерах.

Для основной камеры Pro Max производитель также заявляет динамический диапазон до 17 ступеней экспозиции. Чем он шире, тем больше деталей камера способна сохранить одновременно в светлых и тёмных участках кадра. Например, при съёмке человека на фоне яркого окна можно получить различимые детали как на лице, так и за окном. По данным OPPO, технология работает и при видеосъёмке.

Find X10 оснащён 6,59-дюймовым OLED-экраном и процессором Dimensity 9600M, тогда как Find X10 Pro Max получил дисплей на 6,78 дюйма и 2-нм чип Dimensity 9600 Pro. Обе модели поддерживают частоту обновления до 144 Гц, проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт и защиту от воды по стандартам IP68 и IP69.

Для съёмки удалённых объектов предусмотрен внешний телеконвертер Hasselblad. По сути, это съёмная насадка-объектив, которая крепится к смартфону и обеспечивает дополнительное оптическое увеличение в 3,28 раза. Она пригодится, например, для съёмки концертов, спортивных мероприятий или дикой природы.

Для Find X10 Pro Max также разработан видеокомплект Tilta KHRONOS с дополнительной рукояткой, креплениями для фильтров и вентилятором активного охлаждения. Последний помогает контролировать нагрев смартфона во время продолжительной видеозаписи. Оба аксессуара продаются отдельно.

Смартфоны работают под управлением ColorOS 17 с обновлённым интерфейсом, улучшенной многозадачностью и дополнительными функциями искусственного интеллекта.

Продажи на AliExpress начнутся 22 октября. Для российских покупателей объявлены следующие цены:

Цены указаны без учёта таможенных пошлин.

Реклама.

ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН» ИНН 7703431317

Erid: CQH36pWzJpvep7FwWvdC2xGLCq5QKCNnSfzLT4f9UwbVui