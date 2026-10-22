Вышел OPPO Find X10 Pro Max: три камеры 200 Мп и батарея 8000 мА·ч
Новости

OPPO представила Find X10 Pro Max с тремя камерами по 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч

Новинки оснащены дисплеями до 144 Гц, процессорами Dimensity 9600 и быстрой зарядкой.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00
OPPO представила Find X10 Pro Max с тремя камерами по 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч

Компания OPPO представила флагманские смартфоны Find X10 и Find X10 Pro Max. Новинки получили камеры Hasselblad с разрешением до 200 Мп, процессоры MediaTek Dimensity 9600 и кремний-углеродные аккумуляторы ёмкостью до 8000 мА·ч.

Главной особенностью Find X10 Pro Max стала система из трёх камер по 200 Мп, включая основную, сверхширокоугольную и телефотокамеру. По заявлению OPPO, подобная конфигурация впервые появилась в смартфонах. Обычный Find X10 получил две камеры с таким разрешением.

sistema-kamer-find-x10-pro-max

За обработку фотографий отвечает фирменная система LUMO. По замыслу OPPO, она должна передавать сцену максимально близко к тому, как её видит человек: сохранять естественные оттенки кожи, освещение и фактуру объектов. Алгоритмы также уменьшают избыточную резкость и шумоподавление, стараясь не добавлять детали, которых не было в исходном кадре.

По умолчанию смартфоны снимают в разрешении 26 Мп, а для более детализированных кадров предусмотрены режимы на 50 и 200 Мп.

Обе модели поддерживают запись видео в 8K при 30 кадрах/с и 4K при 120 кадрах/с на совместимые 200-мегапиксельные камеры. В Find X10 Pro Max указанные режимы доступны на всех трёх задних камерах.

OPPO представила Find X10 Pro Max с тремя камерами по 200 Мп и батареей на 8000 мА·ч

Для основной камеры Pro Max производитель также заявляет динамический диапазон до 17 ступеней экспозиции. Чем он шире, тем больше деталей камера способна сохранить одновременно в светлых и тёмных участках кадра. Например, при съёмке человека на фоне яркого окна можно получить различимые детали как на лице, так и за окном. По данным OPPO, технология работает и при видеосъёмке.

Find X10 оснащён 6,59-дюймовым OLED-экраном и процессором Dimensity 9600M, тогда как Find X10 Pro Max получил дисплей на 6,78 дюйма и 2-нм чип Dimensity 9600 Pro. Обе модели поддерживают частоту обновления до 144 Гц, проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт и защиту от воды по стандартам IP68 и IP69.

Для съёмки удалённых объектов предусмотрен внешний телеконвертер Hasselblad. По сути, это съёмная насадка-объектив, которая крепится к смартфону и обеспечивает дополнительное оптическое увеличение в 3,28 раза. Она пригодится, например, для съёмки концертов, спортивных мероприятий или дикой природы.

Для Find X10 Pro Max также разработан видеокомплект Tilta KHRONOS с дополнительной рукояткой, креплениями для фильтров и вентилятором активного охлаждения. Последний помогает контролировать нагрев смартфона во время продолжительной видеозаписи. Оба аксессуара продаются отдельно.

03-oppo-hasselblad-teleconverter
03-oppo-hasselblad-teleconverter-

Смартфоны работают под управлением ColorOS 17 с обновлённым интерфейсом, улучшенной многозадачностью и дополнительными функциями искусственного интеллекта.

Продажи на AliExpress начнутся 22 октября. Для российских покупателей объявлены следующие цены:

Цены указаны без учёта таможенных пошлин.

Реклама.
ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН» ИНН 7703431317
Erid: CQH36pWzJpvep7FwWvdC2xGLCq5QKCNnSfzLT4f9UwbVui

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости OPPO опубликовала список глобальных устройств, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Всего в списке 59 смартфонов и планшетов компании.
Новости OPPO готовит флагманский фаблет с классическим дисплеем 16:9 Новости OPPO готовит неприятный сюрприз с ценами Find X10 в Европе

Похожие материалы

Apple iPhone Duo сложили и разложили 11 500 раз. Вот что стало с его экраном

Смартфон испытали специальной машиной и проверили при температуре −20 °C.

 Apple iPhone Duo может получить поддержку Apple Pencil уже 26 октября

По данным СМИ, iPhone Duo будет совместим только с Apple Pencil с USB-C.

 Apple Складной iPhone Duo уже привезли в Россию. Цена почти 400 тысяч рублей

Первый складной смартфон Apple появился в российской рознице раньше мирового релиза.

 Apple Baseus выпустила аккумулятор для iPhone Duo

Внешний аккумулятор Baseus PicoGo Air AM72 поддерживает проводную зарядку мощностью до 25 Вт.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Яндекс Пэй восстановил основные функции после атак БПЛА на ЦОД Xiaomi представила флагманский пауэрбанк на 25 000 мАч с выходной мощностью 250 Вт Anthropic представила Claude Duet для отслеживания событий в приложениях Microsoft тестирует доплату за Xbox Cloud Gaming от $3,99 за 10 часов ИИ нашёл критические уязвимости в PHP: правительства начали отключать сайты Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

21 октября · HUAWEI

Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

Смотрим что изменилось и сохранилась ли универсальная базовость в HUAWEI MatePad SE 11″
  1. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  2. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  3. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  4. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  5. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
Смотреть все обзоры →