NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно
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NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно

Игры поддерживают сохранения, широкоформатные экраны и управление с геймпада.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:16
NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно

Энтузиасты перенесли культовые гоночные игры Need for Speed: Underground 2 и Need for Speed: Most Wanted (2005) в браузер. Теперь запустить обе части можно без установки на компьютер и эмуляции Windows.

Разработчики использовали технологию WebAssembly, адаптировав исполняемый код оригинальных ПК-версий для работы в браузере. За обработку графики отвечает WebGPU.

Need for Speed: Underground 2 получила поддержку разрешений современных мониторов, частоты до 120 кадров в секунду, геймпадов и сохранений. Кроме того, энтузиастам удалось восстановить многопользовательский режим: игроки могут вместе кататься по городу и участвовать в онлайн-гонках.

NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно
NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно
NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно

Браузерная версия Most Wanted также поддерживает широкоформатные экраны, управление с контроллера и сохранение прогресса. Однако мультиплеер пока недоступен, а полноценное прохождение карьеры ещё требует тестирования.

Оба проекта остаются неофициальными и не связаны с Electronic Arts. Для запуска потребуется современный браузер с поддержкой WebGPU, а производительность будет зависеть от компьютера. Игровые данные загружаются через интернет, поэтому первый запуск может занять некоторое время.

Поиграть можно бесплатно:

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