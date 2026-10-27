iPhone Duo позволяет отдельно блокировать поворот двух экранов

Раскладной iPhone Duo позволяет независимо блокировать ориентацию внешнего и внутреннего экранов. Переключатель в «Пункте управления» действует только на тот дисплей, который используется в момент включения блокировки.

Раздельная настройка позволяет оставить внешний экран в портретной ориентации для чтения, а внутреннему разрешить поворот в альбомную для просмотра видео. Переключать блокировку каждый раз не нужно.

Исключение — режим «палатки». В таком положении видео автоматически поворачивается независимо от настройки блокировки ориентации.