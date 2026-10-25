Telegram превращается в новостной агрегатор: в приложении появится лента рекомендаций

В бета-версии Telegram для iOS обнаружили новую вкладку «Новости», которая позволит читать публикации из разных каналов в единой ленте. Скриншотами и видеозаписью обновлённого интерфейса поделился Telegram-канал teleLakel.

Главное нововведение заключается в возможности читать каналы без подписки на них. Пользователь сможет добавить интересующий источник в новостную ленту, не загромождая основной список чатов.

Предусмотрены два раздела. В «Добавленном» будут отображаться публикации из каналов, которые пользователь выбрал самостоятельно. Вкладка «Для вас» предложит персональные рекомендации на основе интересов, например игр, искусственного интеллекта или спорта. Тематические предпочтения можно будет менять.

При открытии канала появятся отдельные действия: добавить его в новостную ленту или подписаться через кнопку «Добавить в чаты». Удалить источник из подборки можно будет в любой момент.

Впервые следы новой функции обнаружили 15 октября в бета-версии Telegram для macOS. Теперь интерфейс появился и в тестовой сборке для iPhone.

Пока новостная лента находится в разработке.