Samsung представила Galaxy Buds On за $229 с креплением-клипсой
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Samsung представила Galaxy Buds On с креплением-клипсой за $229

Galaxy Buds On рассчитаны на 9,5 часа воспроизведения музыки без подзарядки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:29
Samsung представила Galaxy Buds On с креплением-клипсой за $229

Samsung представила Galaxy Buds On — свои первые беспроводные наушники открытого типа с креплением-клипсой. Они не закрывают слуховой проход, а конструкция рассчитана на надёжную посадку без сильного давления на ухо.

По заявлению Samsung, при разработке использовали данные более 119 млн сканирований ушей. Корпус получил защиту IP54. Продвинутого шумоподавления уровня Galaxy Buds 4 Pro здесь нет. Технология Audio Leakage Reduction, по заявлению компании, уменьшает утечку звука с помощью противофазных звуковых волн позади наушника.

В Galaxy Buds On установлен новый высокоэффективный усилитель класса D, рассчитанный на баланс энергопотребления и насыщенности звучания. Заявленная автономность составляет 9,5 часа воспроизведения музыки на одном заряде и до 38 часов с зарядным футляром.

Три микрофона и датчик голосовых вибраций VPU помогают выделять голос во время звонков и подавлять посторонний шум. Алгоритмы обучали в том числе на звуках стройки и автомобильных гудков. Жестами головы можно принимать или отклонять вызовы, отключать будильники и озвучивание уведомлений.

Со смартфонами Galaxy доступны Gemini Live, запись быстрых голосовых заметок Quick Voice Memo и подключение при открытии футляра.

Продажи Galaxy Buds On начнутся в начале ноября 2026 года по цене $229.

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