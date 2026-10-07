Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

Ещё недавно домашний 3D-принтер был хобби для упорных: вечера уходили на выравнивание стола, подбор температур и чтение форумов. Bambu Lab эту традицию сломала серией A, и A2L продолжает ту же линию, только в масштабе XL. Большая область печати, калибровка без участия человека и библиотека, где нужную модель находишь быстрее, чем фильм на вечер.

Я собрал A2L сам и проверил главное: сколько на самом деле стоит порог входа. По времени, по месту в доме и по нервам.

Характеристики Bambu Lab A2L

Тип: FDM-принтер с открытой рамой и подвижным столом

Область печати: 330 × 320 × 325 мм

Экструдер: директ с сервоприводом PMSM и обратной связью

Сопло: 0,4 мм из нержавеющей стали в комплекте, поддерживаются 0,2, 0,6 и 0,8 мм

Температура сопла: до 300 °C

Температура стола: до 80 °C

Платформа: гибкая стальная пластина с текстурированным PEI

Скорость печати: до 500 мм/с (заявлено)

Материалы: PLA, PETG, TPU и другие пластики, которым не нужна закрытая камера

Многоцветная печать: да

Калибровка: автоматическая, включая выравнивание стола и смещение сопла

Защита от вибраций: адаптивная виброкомпенсация и два гранулярных демпфера в раме

Датчики: окончание и спутывание филамента, засор сопла, налипание пластика на сопло

Экран: сенсорный, 3,5″

Связь: Wi-Fi 2,4 ГГц, карта microSD на 32 ГБ в комплекте, облако Bambu Cloud или локальный режим

Шум: до 49 дБ в тихом режиме, около 52 дБ в стандартном

Габариты: 544 × 529 × 505 мм

Вес: 12,8 кг, в упаковке 18,9 кг (Combo с AMS lite)

Цена на момент обзора: около 54 000 ₽ за A2L Combo с AMS lite базовая версия от 47 000 ₽



Комплектация: первым испытанием станет коробка

Первое знакомство с A2L происходит ещё на пункте выдачи, и оно запоминается. Принтер приезжает в огромной, почти квадратной коробке, которая в версии Combo весит почти 19 кг. Поднять её можно, но донести до дома в одиночку, да ещё по лестнице без лифта, задача на любителя. Мой совет простой: если есть выбор, заказывайте доставку курьером до двери.

Внутри порядок и щедрость. Вот что лежит в коробке версии Combo, а что придётся докупить:

В комплекте Combo

каркас и основание принтера

AMS lite (в версии Combo)

текстурированная PEI-пластина

сопло 0,4 мм (установлено в принтер)

карта microSD на 32 ГБ (установлена в принтер)

держатель катушки, трубка подачи пластика и кабель питания

винты, ключи и смазка для рельсов

пробный пластик

Пробника хватит, чтобы убедиться, что всё работает и распечатать демо-модель. Дальше понадобится нормальный запас, поэтому катушки лучше заказать вместе с принтером, сразу четыре цвета по числу слотов AMS lite. Белый и чёрный обязательны: это основа почти любой бытовой мелочи, от крючка до заглушки. Остальные два берите на вкус, для игрушек, подарков и настроения.

Обратите внимание на катушку с зелёным пластиком: она целиком напечатана на 3D-принтере. Филамент продаётся и без катушек — их можно распечатать самостоятельно .

Сборка: час внимания — и дальше он сам

Если вы раньше не имели дела с 3D-принтерами, закладывайте на сборку около часа. В самом начале почти наверняка накроет лёгкая паника: детали разложены по столу, пакетики с винтами подписаны непонятными кодами, и кажется, что это надолго. На деле паника того не стоит.

Сборка не сложная, она требует внимания. Идите строго по шагам инструкции, не забегайте вперёд, и к концу появится приятное чувство, будто вы собрали станок, а не очередную полку. Быстрее всего получается по официальному видео от Bambu Lab: смотришь шаг, повторяешь, ставишь на паузу.

Собранная версия Combo

После сборки начинается самое приятное. Принтер сам выравнивает стол, сам выставляет смещение сопла, сам подстраивает виброкомпенсацию. От вас требуется подключить его к Wi-Fi и не мешать.

Питание и подключения на задней стороне основания.

Корпус и механика: большой стол просит большой стол

A2L построен по схеме с подвижным столом: печатающая голова ездит влево-вправо и вверх, а стол с моделью катается вперёд и назад. Схема простая и недорогая, но у неё есть важное следствие для квартиры. Габариты 544 × 529 мм описывают принтер в покое, а во время работы 330-миллиметровый стол выезжает за них, так что место нужно и спереди, и сзади.

Второе следствие касается мебели. Тяжёлый стол с моделью разгоняется и тормозит сотни раз в минуту, поэтому лёгкая этажерка будет раскачиваться вместе с ним.

Ставьте A2L на что-то устойчивое: массивный стол, тумбу, верстак.

С вибрациями Bambu Lab борется и изнутри. Каркас собран из алюминия и стали, а в раму встроены два гранулярных демпфера: герметичные камеры с мелкими частицами, которые гасят дрожь за счёт множества микростолкновений. По сути, это мешочки с песком, только инженерные. Плюс A2L стал первым в серии A с адаптивной виброкомпенсацией, которая учитывает вес модели и подстраивает движения под нагрузку. Смысл всего этого в чистых стенках высоких деталей, без ряби и «эха» от углов.

У открытой рамы есть и обратная сторона. Модель ничем не закрыта от пыли, сквозняка, кошки и любопытных детских рук. Тугоплавкие пластики вроде ABS и ASA, которым нужна тёплая закрытая камера, тоже не для этого принтера. Для дома это скорее разумный компромисс: PLA и PETG закрывают почти все бытовые задачи.

Открытая рама оставляет свободный доступ к платформе.

AMS lite: четыре катушки, никакой ручной смены

У меня на обзоре версия Combo, и в ней с принтером идёт AMS lite: четыре катушки, четыре цвета в одной модели. Принтер сам переключает пластик по ходу печати, менять катушки вручную не нужно.

Здесь и пригодятся те самые четыре цвета из текста выше. Многоцветную печать стоит включать под конкретную задачу: при каждой смене цвета принтер прочищает сопло от старого пластика, поэтому печать идёт дольше и расходует больше материала.

AMS lite подаёт пластик с катушек без ручной перезаправки.



Многоцветная печать занимает больше времени и оставляет отходы при смене пластика.

Управление: телефон вместо инженерного образования

Сенсорный экран на 3,5 дюйма небольшой, но для запуска печати и проверки статуса его хватает. Основное управление всё равно переезжает в смартфон.

Главный экран: доступ к печати, настройкам и управлению.

Программная часть у Bambu Lab сильнее, чем у большинства конкурентов, и A2L здесь не исключение. В приложении Bambu Handy модель отправляется на печать с телефона, там же видно прогресс и оставшееся время. На компьютере работает Bambu Studio с готовыми профилями под каждый пластик, так что подбирать температуры наугад не придётся.



Ручное управление осями, нагревом и экструдером.

Принтер следит за собой сам. Закончился пластик, спуталась катушка или забилось сопло, и печать встанет на паузу, вместо того чтобы восемь часов печатать воздух. Отдельный датчик ловит комок пластика, налипший на сопло, ещё до того, как он испортит модель.

Для тех, кто не любит отправлять что-либо в облако, есть локальный режим: принтер работает только внутри домашней сети. Часть удобств вроде удалённого контроля из любой точки при этом пропадает, зато всё остаётся у вас.

Скорость и шум: 500 мм/с не отменяют ожидания

Цифра 500 мм/с в характеристиках красивая, но жить по ней не получится. Это пиковая скорость, а реальную определяют настройки качества, размер модели и инерция большого стола. На практике мелочь вроде крючка печатается за время, пока вы пьёте кофе, а крупные объекты легко уходят за 10 часов и больше.

Во время печати экран показывает прогресс, температуры и оставшееся время.

К этому быстро привыкаешь и начинаешь планировать: большие модели запускаешь на ночь или перед выходом из дома, мелкие оставляешь на вечер. Постоянно сидеть рядом с принтером не обязательно: Bambu Handy присылает пуш-уведомления, а через встроенную камеру можно проверить, как идёт печать. При необходимости её можно остановить с телефона, даже находясь вне дома.

Правда, полноценным видео эту трансляцию назвать сложно. Из-за низкой частоты кадров она больше похожа на слайд-шоу, а у меня камера ещё и подключалась через раз. Когда соединение работает, проверить, что модель не отклеилась от стола, вполне можно. Но любоваться процессом лучше вживую.

Для красивой записи есть другой вариант: принтер сам снимает таймлапс. Многочасовая печать превращается в короткий ролик, которым уже приятно поделиться в соцсетях.

Для тихого режима A2L заявлено до 49 дБ, но вентиляторы и движения стола всё равно слышны. Поэтому запускать его на ночь в спальне я бы не стал. Кабинет, кладовка или тёплый балкон подойдут лучше.

Печать в быту: сломалось — напечатал

Вот здесь A2L раскрывается по-настоящему. Треснул держатель полки, потерялась заглушка от мебели, нужен органайзер под конкретный ящик или крепление для роутера на стену. Раньше это означало поход в магазин или поиск на маркетплейсе. Теперь чаще всего это означает 10 минут на поиск модели и пару часов печати.

Готовая деталь на платформе: от модели до предмета, который можно взять в руки.

Готовые модели берутся из MakerWorld, библиотеки Bambu Lab, где их больше двух миллионов, и многие уже настроены под принтеры компании.

Нашёл → нажал «Печать» → готово.

За всё время теста проблем с печатью у меня не возникло. Модели не отрывались от платформы, а неудачных отпечатков не было. В большинстве случаев сценарий сводился к тому, чтобы выбрать модель, запустить печать и дождаться результата.

Будьте готовы к другой проблеме: выбор настолько большой, что каждый раз приходится останавливаться и решать, что именно печатать сейчас, а что подождёт.

Если хочется сделать что-то своё, для этого тоже всё есть. В MakerLab собраны инструменты для создания моделей, включая генерацию по описанию, а в Bambu Studio (доступно на Windows, macOS и Linux) свою модель можно подготовить к печати.

Подготовка модели в Bambu Studio.

Большая область печати меняет сам подход. Шлем для косплея, крупный органайзер или декор печатаются целиком, без разрезания на части и склейки швов. Ещё одна приятная мелочь: на одной пластине помещается целая партия небольших моделей, и всё это печатается за один запуск.

Крупная деталь с ячеистой структурой занимает значительную часть платформы.

Никаких корабликов: что я напечатал за время теста

Кораблики, миниатюрные машинки и прочие тестовые фигурки я пропустил. Мне интереснее проверять принтер на вещах, которыми потом пользуешься каждый день. Все модели ниже скачал с MakerWorld, ничего не проектировал сам. Повторить эти проекты можно и без навыков 3D-моделирования.

Новый корпус для Logitech MX Master 3. Самая масштабная затея за весь тест: распечатал корпус, переставил в него начинку и получил кастомную мышь. Грани ровные, ряби нет, рисунок не теряется на изгибах. Эта текстура хорошо показывает, как принтер справляется с мелкими деталями на сложной форме.

Невидимая подставка для геймпада PS5. Тонкая дуга, на которую опирается DualSense. Когда геймпад на месте, подставку почти не видно.

Держатель, который крепится к PS5. Ещё один способ пристроить DualSense: геймпад висит сбоку консоли и всегда под рукой. А если надоел родной белый цвет самой PS5, на MakerWorld можно поискать сменные панели.

Подставка для наушников Nothing. Невысокая круглая база. Вместо того чтобы лежать плашмя, они занимают меньше места на столе.

Мелких проектов тоже набралось немало: органайзер для флешек, подставка для часов, стойка для смартфонов, полки, расчёска, витая ваза, подставка для PS5 и даже скребок для снятия моделей с пластины.

Набор 3-в-1: сегодня принтер, завтра плоттер

Для A2L отдельно продаётся набор для резки, и он сразу 3-в-1: модуль с лезвием, модуль с пером и режущий коврик. Модуль ставится на печатающую голову и подключается кабелем, материал кладут на коврик со слабым липким слоем.

С лезвием A2L становится режущим плоттером: наклейки, надписи из винила, трафареты, детали из бумаги, тонкой кожи и ткани. С пером рисует ручкой схемы, линейную графику и подписи на открытках.

Лазерные модули A2L не поддерживает, и причина понятна: открытая рама и лазер вместе небезопасны.

Кому подойдёт

Хороший выбор Тем, кто хочет начать с 3D-печати и не хочет месяц разбираться в настройках.

Тем, кто постоянно что-то чинит, крепит и организует дома: A2L быстро становится полезным бытовым инструментом.

Родителям, которые ищут общее творческое занятие с детьми.

Косплеерам и любителям декора, которым нужны крупные детали целиком.

Владельцам небольших принтеров, которым тесно на 256 мм. Стоит поискать другой вариант Тем, у кого нет устойчивого стола и свободного места с запасом спереди и сзади.

Тем, кому нужны ABS, ASA и другие инженерные пластики: здесь понадобится принтер с закрытой камерой.

Тем, кто ждёт результат за минуты: крупная печать измеряется часами.

Тем, кто печатает мелочь раз в месяц: компактный принтер займёт меньше места и обойдётся дешевле.

Итоги: большая печать стала домашней

Bambu Lab A2L делает большую 3D-печать по-настоящему домашней. Час сборки с инструкцией, автоматическая калибровка, понятное приложение и огромная библиотека моделей снимают почти все барьеры, которые раньше отпугивали новичков. Взамен принтер просит место, устойчивую мебель и готовность ждать.

Bambu Lab A2L Combo: большая область печати и четыре катушки рядом.

Версия Combo с AMS lite стоит около 54 тысяч рублей, базовая без многоцветной системы от 47 тысяч. В обоих случаях это один из самых доступных способов получить область печати больше 30 сантиметров без сложной настройки. Главное, о чём стоит помнить при покупке: закажите курьерскую доставку и сразу пару катушек пластика. Первая нужная мелочь в доме найдётся быстрее, чем кажется.

Базовая цена от 47 000 ₽ Combo с AMS lite ≈ 54 000 ₽