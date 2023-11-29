Представлены Redmi K70 и К70 Pro: доступные флагманы на топовых чипах Snapdragon

В Китае состоялась презентация, на которой Xiaomi представила флагманы Redmi K70 и Redmi К70 Pro. Новинки выполнены в едином дизайне, но отличаются по некоторым техническим характеристикам.

Старшая модель Redmi К70 Pro получила новейшую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 3, а младший Redmi K70 оснащён прошлогодним топовым чипом Snapdragon 8 Gen 2.

В обеих версиях смартфонов установлен блок камер из трёх сенсоров с главным датчиком на 50 Мп Light Hunter 800 размером 1/1,55″ и диафрагмой f/1.6 с поддержкой оптической стабилизации изображения, но вспомогательные отличаются. В «прошке» реализован ширик на 12 Мп (f/2.2) с углом захвата 120 градусов и 50-мегапиксельный телевик Light Hunter 400 с фокусным расстоянием 50 мм и оптическим зумом 2х, а в базовом Redmi K70 применили 8-мегапиксельный ширик (f/2.2) и макрообъектив на 2 Мп (f/2.4). Все остальные технические характеристики идентичны.

Девайсы получили 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3200 х 1440 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 2160 Гц, ШИМ 3840 Гц, а максимальная яркость в пике достигает до рекордных 4000 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16-мегапиксилей с поддержкой записи видео 1080р@60.

Устройства оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Из прочего, смартфоны получили Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (в базовом К70 Bluetooth 5.3), NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики Hi-Res Audio, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP68, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки девайсы будут работать на операционной системе Xiaomi HyperOS 1.0 на базе Android. Габариты устройства составляют 160,86 x 74,95 x 8,21 мм, масса — 209 грамма.

В Китае Redmi K70 и K70 Pro будут доступны к покупке с завтрашнего дня по следующим ценам:

Redmi K70 (12/256 ГБ) — 2499 юаней (31 300 ₽)

Redmi K70 (16/256 ГБ) — 2699 юаней (33 800 ₽)

Redmi K70 (16/512 ГБ) — 2999 юаней (37 600 ₽)

Redmi K70 (16/1024 ГБ) — 3399 юаней (42 500 ₽)

Redmi K70 Pro (12/256 ГБ) — 3299 юаней (41 300 ₽)

Redmi K70 Pro (16/256 ГБ) — 3599 юаней (45 000 ₽)

Redmi K70 Pro (16/512 ГБ) — 3899 юаней (49 000 ₽)

Redmi K70 Pro (24/1024 ГБ) — 4399 юаней (55 200 ₽)

Когда смартфоны появятся на глобальном рынке, пока неизвестно.