Представлен HUAWEI Pura 90 Plus — фотофлагман с 1-дюймовой камерой с переменной диафрагмой

Сегодня в Китае HUAWEI представила флагманский смартфон Pura 90 Plus, который дополнит модели — Pura 90, 90 Pro и 90 Pro Max. По техническим характеристикам новинка схожа с Pura 80 Pro, но получила чуть более быстрый чип и версию Bluetooth 6 вместо 5.2.

HUAWEI Pura 90 Plus оснащён 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2848 x 1276 точек с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, тач на 300 Гц, ШИМ 1440 Гц, а максимальная яркость достигает до 3000 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 13 Мп с диафрагмой f/2.0 и поддержкой записи видео 4K и сло-мо 1080p@240 fps.

Основной модуль камер состоит из четырёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп размером 1-дюйм с переменной диафрагмой f/1.6-4.0 (OIS, 22,5 мм);

Перископ на 48 Мп с оптическим зумом 4х и поддержкой макро от 5 см (f/2.1, OIS, 92,5 мм);

Ширик на 40 Мп с диафрагмой f/2.2 (13 мм);

Спектральная камера на 1,5 Мп.

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система HUAWEI Kirin 9025. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512 и 12/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5700 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 80-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 18 Вт.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.1 Gen 1. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе HarmonyOS 7.0. Габариты устройства составляют 163 x 76.1 x 8.3 мм при массе 220 г.

В Китае HUAWEI Pura 90 Plus поступит в продажу 31 октября по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 5499 юаней (66 403 ₽)

(12/512 ГБ) — 5999 юаней (72 441 ₽)

(12/1024 ГБ) — 6999 юаней (84 516 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.