Глава NVIDIA вывел на сцену четырёх роботов-утят Microduck. Они умеют ходить и делать сальто

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг завершил презентацию GTC Berlin 2026 необычной демонстрацией. На сцену вышли четыре миниатюрных робота Microduck в виде утят, созданных французской Pollen Robotics совместно с Hugging Face.

Роботы ходили, садились, вставали и по команде Хуанга пытались делать сальто. Правда, выступление прошло не совсем гладко: один из утят продолжил ходить, когда остальные уже легли, а во время выполнения трюков некоторые потеряли равновесие.

Microduck представляет собой двуногого робота высотой 25 см и весом около 780 граммов. Внутри установлены 15 электромоторов, камера, датчик глубины, микрофоны и динамик. Подвижный клюв позволяет захватывать небольшие предметы.

Главная особенность заключается в способе обучения. Разработчики используют инструменты NVIDIA Isaac Sim для создания виртуальной копии робота. В симуляции искусственный интеллект отрабатывает движения, после чего обученную модель переносят на физическое устройство. В демонстрации также задействовали облачные вычисления и систему RTX Spark.

Программное обеспечение Microduck имеет открытый исходный код, поэтому разработчики могут самостоятельно обучать робота новым движениям и делиться результатами.

Стоимость Microduck составляет $399 (около 32 тысяч рублей). Предзаказы открылись ещё в августе, а первые поставки запланированы до Рождества 2026 года.