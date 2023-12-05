Представлен OnePlus 12 – самый мощный смартфон в мире с гигантской испарительной камерой

На презентации в Китае компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 12, который получил ряд передовых технологий.

Особенностью устройства является сверхъяркий экран с пиковой яркостью 4500 нит, что делает его самым ярким в отрасли. Дисплей имеет диагональ 6,82 дюйма, разрешение 3216х1440 пикселей, кадровую частоту 120 Гц и частоту ШИМ 2160 Гц. Защиту экрана обеспечивает стекло Corning Gorilla Victus Glass.

«Сердцем» смартфона стал флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность. Благодаря испарительной камере площадью более 9000 мм2, устройство эффективно отводит тепло, становясь лидером среди других флагманов на аналогичном чипсете. Согласно официальному заявлению компании, OnePlus 12 набирает в AnTuTu рекордные 2 318 530 баллов.

Аккумулятор емкостью 5400 мАч гарантирует до 1,79 дня работы в автономном режиме. Поддерживается проводная зарядка на 100 Вт, беспроводная на 50 Вт и обратная беспроводная зарядка. По заявлениям компании, от 0% до 100% смартфон заряжается за 26 минут по проводной зарядке и за 55 минут – по беспроводной.

OnePlus 12 оснащен тройной камерой: основная камера – 50-мегапиксельная Sony LYT-808, сверхширокоугольная – 48-мегапиксельная Sony IMX581, перископный модуль – 64-мегапиксельный сенсор OmniVision OV64B. Камерам помогает система обработки изображений Hasselblad HyperTone Camera. Что касается селфи-камеры, то она делает снимки с разрешением до 32 Мп.

Среди других особенностей смартфона стоит отметить защиту IP65, мощный вибромотор, доработанный чип NFC, «голографический звук», стереодинамики, переключатель Alert Slider, подэкранный сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель и порт USB-C 3.2.

Смартфон представлен в трех цветах: белом, черном и бледно-зеленом. Цены следующие:

12/256 ГБ – $610 (~55900 рублей)

16/512 ГБ – $680 (~62300 рублей)

16 ГБ/1 ТБ – $750 (~68700 рублей)

24 ГБ/1 ТБ – $820 (~75100 рублей)