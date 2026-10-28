«Яндекс Диск» вновь открыл доступ к 96% данных пользователей
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«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных на «Диске»

Части пользователей «Яндекс Диска» уже вернули все файлы.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:08
«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных на «Диске»

«Яндекс» восстановил доступ к 96% данных, хранящихся в сервисе «Яндекс Диск». Об этом компания сообщила 28 октября: вновь стали доступны документы, фотографии, аудио- и видеозаписи и другие файлы.

Показатель относится к общему объёму данных, а не к каждому аккаунту: доля доступных файлов у пользователей различается. Для стабильной работы сервиса компания распределяет мощности между сторонними независимыми площадками и возвращает файлы постепенно.

По сообщению компании, все базовые функции «Диска» работают, включая загрузку, скачивание и синхронизацию. Однако в браузерной версии пока нельзя скачать папку, альбом или несколько файлов сразу — для этого нужно приложение для компьютера.

Сбои начались после атак БПЛА на инфраструктуру компании: 11 октября дата-центр во Владимире полностью остановил работу. Также пострадали центры обработки данных в Сасово Рязанской области и Калуге.

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