MacBook Pro с OLED-дисплеями будут стоить значительно дороже нынешних моделей с mini-LED
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MacBook Pro с OLED-дисплеями будут стоить значительно дороже нынешних моделей с mini-LED

Ноутбуки получат более тонкий и лёгкий корпус, а также улучшенную систему охлаждения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:07
MacBook Pro с OLED-дисплеями будут стоить значительно дороже нынешних моделей с mini-LED

Авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что 14-дюймовый MacBook Pro с OLED-дисплеем может стоить от $2899 (234 097 ₽), а модель на 16-дюймов — от $3399 (274 468 ₽), что станет на $400 (32 299 ₽) дороже актуальных MacBook Pro с mini-LED экранами. При этом не исключено, что более крупная версия дебютирует ещё по более высокой цене.

По словам Гурмана, новые модели ноутбуков получат не только сенсорные OLED-дисплеи, но и Dynamic Island вместо «чёлки», уменьшенные рамки и более тонкий и лёгкий корпус. Также ожидаются переработанный шарнир и улучшенная система охлаждения. При этом устройства выйдут на чипах M5 Pro и M5 Max.

Презентация MacBook Pro с OLED-дисплеями может состояться уже сегодня.

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