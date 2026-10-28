MacBook Pro с OLED-дисплеями будут стоить значительно дороже нынешних моделей с mini-LED

Авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg заявил, что 14-дюймовый MacBook Pro с OLED-дисплеем может стоить от $2899 (234 097 ₽), а модель на 16-дюймов — от $3399 (274 468 ₽), что станет на $400 (32 299 ₽) дороже актуальных MacBook Pro с mini-LED экранами. При этом не исключено, что более крупная версия дебютирует ещё по более высокой цене.

По словам Гурмана, новые модели ноутбуков получат не только сенсорные OLED-дисплеи, но и Dynamic Island вместо «чёлки», уменьшенные рамки и более тонкий и лёгкий корпус. Также ожидаются переработанный шарнир и улучшенная система охлаждения. При этом устройства выйдут на чипах M5 Pro и M5 Max.

Презентация MacBook Pro с OLED-дисплеями может состояться уже сегодня.