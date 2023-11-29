Анонс Redmi K70E: субфлагманский чип Dimensity 8300-Ultra и доступный ценник

Сегодня в Китае состоялась большая презентация, на которой были представлены TWS-наушники Redmi Buds 5 Pro, смарт-часы Redmi Watch 4, флагманы Redmi K70 и К70 Pro, а вместе с ними субфлагман Redmi K70E. Новинка получила схожий дизайн со старшими моделями серии K70, но вместо платформы Qualcomm оснащена предтоповым чипом от MediaTek, а также в смартфоне реализован иной главный сенсоры камеры и более ёмкий аккумулятор.

Девайс получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712 х 1220 точек и частотой обновления 120 Гц, тач 460 Гц, ШИМ 1920 Гц, максимальная яркость достигает до 1800 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16-мегапиксилей с поддержкой записи видео 1080р@60.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых: главный на 64 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения и записью видео 4K@30, два других — ширик на 8 Мп (f/2.2) с углом захвата 120 градусов и макрообъектив на 2 Мп.

За вычислительные возможности отвечает субфлагманская однокристальная система Dimensity 8300-Ultra, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512 и 16/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики Hi-Res Audio, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Xiaomi HyperOS 1.0 на базе Android. Габариты устройства составляют 160,45 x 74,34 x 8,05 мм, масса — 198 грамма.

В Китае Redmi K70E уже поступил в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 1999 юаней (25 050 ₽)

(12/512 ГБ) — 2199 юаней (27 550 ₽)

(16/1024 ГБ) — 2599 юаней (32 550 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.