OnePlus Ace 7 получит три чипа и экран до 185 Гц
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OnePlus Ace 7 получит экран до 185 Гц и три игровых чипа

Серия OnePlus Ace 7 получит аккумулятор на 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:05
OnePlus Ace 7 получит экран до 185 Гц и три игровых чипа

OnePlus раскрыла игровые возможности серии смартфонов Ace 7 перед презентацией 29 октября. Линейка получит три специализированных чипа собственной разработки:

  • T3 для обработки касаний
  • G3 для сетевого соединения
  • P4 для вывода изображения.

Компания заявила, что T3 поддерживает частоту опроса нескольких одновременных касаний 520 Гц и зональную обработку нажатий, согласованную с разработчиками игр. Для G3 заявлены сокращение подёргиваний в играх через сотовую сеть на 46%, снижение задержки на 17% и улучшение захвата сигнала Wi-Fi на 37%.

По заявлению компании, чип P4 обеспечивает непрерывный вывод изображения с частотой 185 Гц. Вся серия получит экран Oriental, как у OnePlus 16: частота обновления составит 165 Гц, а в поддерживаемых играх — 185 Гц.

OnePlus Ace 7 получит экран до 185 Гц и три игровых чипа

Ace 7 Pro оснастят Snapdragon 8 Elite Gen 5 и системой охлаждения с двумя воздушными каналами, которую компания называет первой в отрасли. Смартфоны серии получат скрытый воздухозаборник, металлическую рамку, стекло AG с шелковистой отделкой и настраиваемую пульсирующую подсветку Interstellar Light Effect для игр и уведомлений.

Для серии заявлены основная камера на 200 Мп и аккумулятор Glacier на 9000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт. Pro дополнительно получит перископический телеобъектив с увеличением 3,5×. По заявлению OnePlus, автономность составит до семи часов непрерывной игры при 185 кадрах/с или до 24 часов воспроизведения видео.

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