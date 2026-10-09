Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

Моющие пылесосы обычно продают через обещание «одной кнопкой вместо швабры». На деле почти у всех есть подвох: сухую уборку ковра такой прибор делает кое-как, диван ему недоступен, а после работы вы полчаса отмываете сам пылесос. Polaris PVCW 8090 заходит с другой стороны: в одной коробке тут фактически три устройства, общий мотор и два аккумулятора.

Я прожил с ним несколько недель в квартире с ламинатом и тканевым диваном и разобрался, где эта схема работает, а где нет.

Характеристики Polaris PVCW 8090

Тип: вертикальный моющий пылесос 7 в 1 для сухой и влажной уборки

Мотор: инверторный, 500 Вт

Мощность всасывания: 170 аВт, 33 000 Па

Аккумулятор: Li-ion 4600 мА·ч, съёмный, два в комплекте

Время работы: до 88 минут от одного аккумулятора (заявлено), до 176 минут с двумя

Контейнер для пыли: 0,2 л, циклонная система, HEPA-фильтр

Бак для чистой воды: 0,65 л

Бак для грязной воды: 0,6 л

Щётка для влажной уборки: двойной валик, привод Walk by itself

Управление: электронное, LED-дисплей, голосовые подсказки

Станция: зарядка, промывка и сушка валиков, хранение насадок

Шум: до 72 дБ (заявлено)

Габариты на станции: 28,5 × 21,6 × 110 см

Гарантия: 3 года

Цена на момент обзора: 59 990 ₽

Что в коробке: комплект на целый клининг

Коробка у Polaris размером с прикроватную тумбу, и это первый намёк на масштаб.

Если разложить содержимое на полу, получается натюрморт из двух десятков предметов:

основной блок с мотором и контейнером;

моющий модуль с баками и двойным валиком;

напольная станция;

дополнительная электрощётка для сухой уборки;

дополнительная металлическая труба;

мини-турбощётка для мебели;

щётка для шерсти животных;

насадка 2 в 1 и щелевая насадка;

гибкий шланг;

второй аккумулятор на 4600 мА·ч и отдельный адаптер для его зарядки;

щёточки для чистки валика и баков;

документация.

Докупать ничего не нужно. Даже щётка для шерсти здесь не в формате «бонус для галочки»: у неё нормальная жёсткая щетина и отдельная кнопка фиксации, как у остальных насадок.

Станция: весь инвентарь на одном пятачке

Обычно самое неудобное в беспроводном пылесосе не уборка, а хранение. Трубы стоят в шкафу, насадки валяются в ящике, зарядка висит на стене. У PVCW 8090 весь этот хаос собран на одной напольной станции.

Справа паркуется основной пылесос с моющим модулем, он же заряжается. Слева на отдельной стойке живут вторая щётка с трубой, шланг и насадки. Получается аккуратная композиция примерно на 50×50 см у стены. В кладовке или нише у двери она не мешает, в гостиной бросается в глаза, но выглядит опрятно: белый пластик, серые вставки, ничего не болтается.

Отдельный момент: станция не требует настенного крепления. Не нужно сверлить плитку и искать розетку на высоте метра, достаточно обычной у пола.

Конструкция: чем он отличается от «моющей швабры»

Главное отличие от обычной электрошвабры в том, что Polaris PVCW 8090 не просто смачивает поверхность и протирает её валиками, а всасывает грязную жидкость вместе с мусором. За счёт этого на полу не остаётся размазанная влага.

моющий модуль с баками для воды и двойным валиком;

обычную трубу с электрощёткой для сухой уборки;

шланг или короткую насадку для ручной работы.

Переключение занимает пару секунд: нажали кнопку, сняли блок, вставили в другую трубу. На фото в комплекте видно, что вторая щётка с трубой идёт уже собранной, и это важная деталь. Не нужно разбирать моющий модуль, чтобы пропылесосить ковёр, просто переставляете мотор.

Корпус собран из матового белого пластика, прозрачные баки и контейнер позволяют сразу видеть, сколько мусора и воды внутри. Труба металлическая. Аккумулятор вставляется в рукоять снизу и защёлкивается с понятным щелчком, маркировка 4600 мАч выбита прямо на нём, так что аккумуляторы не перепутать с чужими.

Влажная уборка: пылесос, который тянет вас за собой

Здесь PVCW 8090 делает то, ради чего его и покупают. Вы включаете режим, валики начинают вращаться, одновременно подаётся чистая вода и отсасывается грязная. Пол пылесосится и моется за один проход.

Валиков два. Передний собирает основную грязь и крошки, задний дотирает поверхность и снимает влагу. На ламинате после прохода остаётся лёгкая влажная полоса, которая высыхает за пару минут, без луж и разводов.

Технология Walk by itself звучит как название рекламной кампании, но работает вполне физически. Привод валиков толкает щётку вперёд, и пылесос сам едет по полу. Вам остаётся направлять его, а не толкать. Для моющего пылесоса это существенно: баки с водой делают его тяжелее обычного вертикального, и без привода рука устала бы быстро. Здесь вес ощущается только при подъёме, например когда переносите пылесос через порог.

Сбор жидкостей тоже работает. Пролитый чай или лужа от вазы у цветов собираются за пару проходов, вода уходит в бак для грязной воды и не растекается по валику. Для семьи с детьми или животными этот сценарий, кажется, будет самым частым.

LED-дисплей на рукояти показывает режим, заряд и состояние баков, а голос подсказывает, когда грязная вода заполнилась или чистая закончилась. Первые дни это забавно, потом просто полезно: пылесос не будет возить по полу воду из полного бака.

Сухая уборка: для ковров отдельная щётка

Самая частая претензия к моющим пылесосам: ковёр ими не почистить, а после сухой уборки мокрым валиком он превращается в войлок. Polaris решил проблему в лоб, положив в коробку отдельную электрощётку.

Она на колёсиках, с мягким валиком и собственным мотором. По ламинату едет легко, не царапает, по коротковорсовому ковру тоже проходит без усилий. Мусор уходит в циклонный контейнер, пыль задерживает HEPA-фильтр.

В передней части щётки встроена подсветка, и это та мелочь, к которой быстро привыкаешь. Белый свет бьёт низко вдоль пола, поэтому пыль, крошки и волосы, которые при обычном освещении сливаются с ламинатом, становятся заметны издалека.

Особенно выручает под кроватью, под диваном и в углах, куда верхний свет не достаёт: сразу видно, где уже чисто, а где нужен ещё один проход. После пары уборок с подсветкой начинаешь замечать, сколько мусора раньше просто пропускал.

Минус один: контейнер для пыли всего 0,2 л. Для ежедневной уборки квартиры этого хватает, для генеральной уборки после ремонта или в доме с линяющей собакой придётся вытряхивать его чаще, чем хотелось бы. Вытряхивается он, к счастью, одной кнопкой прямо над ведром.

Диван, шерсть и полки: ручной режим

Если снять мотор с трубы, получается ручной пылесос. К нему цепляется гибкий шланг, и вот тут открывается сценарий, ради которого я бы доплатил отдельно.

Мини-турбощётка с тремя секциями валика хорошо собирает мелкий мусор с тканевой обивки дивана. Резиновые лопасти на валике вытягивают то, что забилось между нитями, а бархатная полоса на корпусе цепляет волосы и нитки по пути. Со шлангом не нужно держать тяжёлый блок на весу у самой поверхности: мотор лежит рядом на подушке, в руке только лёгкая насадка.

Щелевая насадка и насадка 2 в 1 закрывают остальное: полки, стыки дивана, углы у плинтусов и салон машины. Отдельно покупать автомобильный пылесос в такой конфигурации смысла уже нет.

Самоочистка: самая недооценённая функция

Про самоочистку в характеристиках пишут мелким шрифтом, а в жизни это главное удобство. После влажной уборки вы ставите пылесос на станцию и запускаете режим очистки. Станция промывает валики водой из чистого бака, грязь уходит в бак для грязной воды, потом валики сушатся.

Руками остаётся одно: слить грязную воду и сполоснуть бак. Это минута над раковиной. Без самоочистки валик моющего пылесоса за пару дней начинает пахнуть болотом, здесь такой проблемы нет.

Раз в несколько уборок всё же стоит снять валики и промыть их вручную, особенно если в доме длинные волосы. Для этого в комплекте есть щёточка, а валики снимаются без инструментов.

Автономность: два аккумулятора решают

Polaris заявляет до 88 минут работы от одного аккумулятора, но в реальной уборке я на эту цифру особо не ориентировался. С включённым валиком и подачей воды заряд расходуется быстрее, однако на полноценную уборку квартиры одной батареи мне хватает без проблем.

Куда полезнее оказалось то, что аккумуляторов в комплекте два. Пока один установлен в пылесосе, второй можно отдельно поставить на зарядку через комплектный адаптер. У меня до полной разрядки первого дело обычно не доходит, но запасная батарея полностью убирает необходимость следить за процентами.

Если после полов захочется пройтись по мебели или уборка просто затянулась, достаточно переставить аккумулятор и продолжить. В теории два аккумулятора дают до 176 минут работы, но для меня важнее другое: за всё время использования я ни разу не оказался в ситуации, когда пришлось бросить уборку из-за разряженного пылесоса.

Кому стоит купить Polaris PVCW 8090

в доме в основном ламинат, плитка или паркет, и полы хочется мыть часто без ведра и тряпки;

есть дети или животные, и на полу регулярно появляются пятна, крошки и лужи;

нужен один прибор для всего: пол, ковры, диван, полки и машина;

квартира большая или это частный дом, где важен запас по автономности;

раздражает мыть сам пылесос после уборки.

Итого. Три прибора в одной станции

Polaris PVCW 8090 хорош не одной «вау-функцией», а тем, как собран комплект. Моющий пылесос с приводом, который сам едет вперёд. Отдельная щётка для сухой уборки с подсветкой, которую не нужно переодевать. Ручной пылесос со шлангом для дивана. Два аккумулятора. Станция, которая хранит всё это и моет валики за вас.

Если покупать устройства для всех этих задач по отдельности, итоговая сумма вышла бы заметно выше, а места они заняли бы в несколько раз больше. Здесь за 47–50 тысяч рублей получаешь фактически целую систему для уборки квартиры в одном комплекте.

В итоге Polaris PVCW 8090 закрывает почти все бытовые сценарии: от крошек на кухне до полноценной влажной уборки всей квартиры. После пары недель с таким набором швабра, ведро и обычный ручной пылесос действительно начинают казаться лишними.

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ООО «ЭЙДЖИАЙ ЭЛЕКТРОНИКС» ИНН 9725032535

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