Представлены Honor WIN 2 и WIN RT2 — игровые смартфоны с активной системой охлаждения

Сегодня в Китае состоялась презентация игровых смартфонов Honor WIN 2 и Honor WIN RT2. Компания заявляет, что флагманская модель набирает 5.7 млн баллов в бенчмарке AnTuTu и обеспечивает стабильные 185 fps во многих популярных играх. Новинки между собою схожи по техническим характеристикам, но есть несколько важных отличий.

Старшая версия Honor WIN 2 получила новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, Bluetooth 6.3 и аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт по проводу и 80-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 27 Вт. Кроме этого, в смартфоне установлено две турбины, тогда как в младшей версии только одна.

Honor WIN 2

Honor WIN RT2 оснащён прошлогодним топовым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, Bluetooth 6.0 и более ёмким АКБ на 12 070 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт и реверсивной на 27 Вт. Беспроводная зарядка в этой модели отсутствует, а также установлен медленный порт USB-С версии 2.0 против быстрого USB-С 3.2 в старшем смартфоне.

Honor WIN RT2

Есть различия и по камерам, Honor WIN 2 получил главный сенсор на 200 Мп размером 1/1.4″ с диафрагмой f/1.95 и поддержкой OIS, который дополнен шириком на 12 Мп (f/2.2). Младшая версия оснащена основным датчиком на 200 Мп (1/1.55″, f/1.9, OIS) с аналогичной широкоугольной камерой и такой же фронталкой — на 50 Мп (f/2.0) с углом захвата 90 градусов.

В остальном смартфоны идентичны, они оснащены 6,89-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 3104 х 1440 точек и частотой обновления до 185 Гц, тач на 520 Гц, ШИМ — 5920 Гц. Максимальная яркость экрана достигает до 2000 нит, а соотношение сторон составляет 19,4:9.

Из прочего, смартфоны получили 5G, Wi-Fi 7, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики (1216), встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69K и ИК-порт. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе Android 17 с оболочкой MagicOS 11.

В Китае новинки уже поступили в продажу по следующим ценам:

Honor WIN RT2 (12/256 ГБ) — 4499 юаней (55 193 ₽)

Honor WIN RT2 (12/512 ГБ) — 5199 юаней (63 780 ₽)

Honor WIN RT2 (16/512 ГБ) — 5499 юаней (67 460 ₽)

Honor WIN 2 (12/256 ГБ) — 5499 юаней (67 460 ₽)

Honor WIN 2 (12/512 ГБ) — 6299 юаней (77 275 ₽)

Honor WIN 2 (16/256 ГБ) — 5799 юаней (71 141 ₽)

Honor WIN 2 (16/512 ГБ) — 6999 юаней (85 862 ₽)

Honor WIN 2 (16/1024 ГБ) — 7999 юаней (98 129 ₽)

Когда смартфоны появится на глобальном рынке, пока неизвестно.