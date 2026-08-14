Мощь: чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro прошёл тестирование в AnTuTu
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Мощь: чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro прошёл тестирование в AnTuTu

Заветная планка не взята, но уже очень близко.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:23
Мощь: чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro прошёл тестирование в AnTuTu

В следующем месяце Qualcomm представит топовую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 6 для флагманских мобильных устройств, но прототипы на этой SoC уже существуют у производителей смартфонов и планшетов. Один из таких тестовых смартфонов сегодня «засветился» в бенчмарке AnTuTu показав производительность грядущей платформы.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал скриншот с результатом тестирования в AnTuTu (версии 11.1.4) некого смартфона, который оснащён 2-нм чипом SM8975 (Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro) с графикой Adreno 850. Судя по изображению, устройство набрало 4 835 412 баллов, что на сегодня является рекордом. Для сравнения, самые производительные Android-смартфоны, которые есть в продаже, в аналогичной дисциплине выдают максимум 4,2 млн баллов.

Стоит отметить, возможно тестирование проходил инженерный образец устройства, который в будущем после оптимизации может выдать более высокий результат. Кроме этого, игровые смартфоны со сложной многоуровневой системой охлаждения по типу nubia REDMAGIC смогут гораздо лучше раскрыть потенциал SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, что, скорее всего, позволит им преодолеть заветную планку в 5 000 000 баллов в AnTuTu.

Презентация чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro состоится на мероприятии Qualcomm Summit, которое пройдёт с 22 по 24 сентября на Гавайских островах.

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