SK Hynix прогнозирует дефицит оперативной и флеш-памяти
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SK Hynix ожидает дефицита оперативной и флеш-памяти как минимум до 2030 года

По прогнозу SK Hynix, спрос на память будет превышать предложение до 2030 года.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:12
SK Hynix ожидает дефицита оперативной и флеш-памяти как минимум до 2030 года

SK Hynix ожидает, что дефицит оперативной и флеш-памяти сохранится как минимум до 2030 года. Как сообщает 9to5Mac, производитель предупредил, что превышение спроса над предложением продолжит поддерживать высокие цены.

Спрос продолжает расти благодаря ИИ, а быстро увеличить выпуск памяти не получится. Освоение передовых техпроцессов технически сложно, строительство новых производственных мощностей требует длительного времени.

По данным The Register, SK Hynix заключила долгосрочные соглашения о приоритетных поставках с 14 крупными технологическими заказчиками. Вместе они выкупят более половины выпуска компании в 2027 и 2028 годах, причём некоторые хотят продлить договоры. Условия допускают изменение цен вслед за рынком в пределах согласованного с клиентами диапазона.

Предположительно, Apple входит в число этих заказчиков, однако её участие не подтверждено. Ещё в июне компания заявляла, что пытается смягчить рост цен на память, но пока ей это не удалось.

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