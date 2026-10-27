Представлен REDMI K100 — младшая модель из флагманской серии смартфонов

Сегодня в Китае Xiaomi представила смартфон REDMI K100, который стал младшим флагманом линейки, дополнив старшие модели — REDMI K100 Pro и K100 Pro Max. По техническим характеристикам новинка схожа с REDMI K90 Ultra, но оснащена аккумулятором на 1450 мАч больше и предлагает иные расцветки корпуса.

REDMI K100 получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772 x 1280 точек и частотой обновления до 165 Гц, тач на 480 Гц, а максимальная яркость достигает до 3500 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 20 Мп с поддержкой записи видео 1080P@60 fps.

За вычислительные возможности отвечает позапрошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, который работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 50 Мп Light Hunter 800 (1/1.55″, f/1.68, OIS) и ширик на 8 Мп (1/4″, f/2.2). Заявлена поддержка записи видео вплоть до 8K@30 fps и 4K@60 fps.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 100 Вт, есть и реверсивная зарядка на 22 Вт.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики Bose, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69K, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой HyperOS 4. Габариты: 162.91 x 77.93 x 8.65 мм при массе 234.5 г.

В Китае REDMI K100 поступит в продажу 31 октября по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 3499 юаней (42 266 ₽)

(12/512 ГБ) — 4099 юаней (49 514 ₽)

(16/512 ГБ) — 4499 юаней (54 346 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.