Анонс realme GT5 Pro: флагман на чипе Snapdragon 8 Gen 3 в премиальном дизайне

Сегодня в Китае состоялась презентация на который был представлен смартфон realme GT5 Pro. Новинка в сравнении с прошлыми флагманами компании получила действительные флагманские характеристики, среди которых можно отметить хороший набор сенсоров камеры с главным датчиком Sony LYT-808 и перископом Sony IMX890 с плавающей линзой, высокоскоростной дисплей «водопад» и премиальный корпус со средней частью из металла и задними панелями, выполненными из стекла либо эко-кожи в зависимости от расцветки. Более того, realme реализовала в девайсе технологию разблокировки по изображению ладони при помощи фронтальной камеры, а также функцию, позволяющую удалённо управлять смартфоном с помощью жестов.

В остальном, девайс получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780 х 1264 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, тач 360 Гц, яркость в пике может достигать до рекордных 4500 нит, а соотношение сторон составляет 19,8:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32 Мп Sony IMX615 с диафрагмой f/2.45 и поддержкой записи видео 4K.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 50 Мп Sony LYT-808 размером 1/1,4″, диафрагма f/1.69, поддержка оптической стабилизации изображения (OIS);

Ширик на 8 Мп Sony IMX355, 1/4″, f/2.2 с углом захвата 112 градусов;

Перископ на 50 Мп Sony IMX890 с плавающей линзой, f/2.6, OIS, оптический зум 3x.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 3, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.0. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 16/256, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5400 мАч. Заявлена поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной, есть и реверсивная на 10 Вт.

Из прочего, смартфон получил 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Галилео, BeiDou, стереодинамики, влагозащиту по стандарту IP64, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2. Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android 14 с оболочкой realme UI 5.0. Габариты устройства составляют 161,72 x 75,06 x 9,23 мм, масса — 218 грамм.

В Китае realme GT5 Pro поступит в продажу 14 декабря по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 3399 юаней (44 400 ₽)

(16/256 ГБ) — 3699 юаней (48 150 ₽)

(16/512 ГБ) — 3999 юаней (52 050 ₽)

(16/1024 ГБ) — 4299 юаней (55 950 ₽)

Когда смартфон появится на глобальном рынке, пока неизвестно.