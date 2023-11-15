Игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro показали на фото и видео

В рамках промо-кампании по случаю грядущей презентации игрового смартфона Nubia Red Magic 9 Pro, компания продолжает делиться тизерами. Вчера был опубликован видеоролик, в котором подразделение REDMAGIC высмеивает iPhone 15 Pro и другие флагманы с выпирающими камерами, а сегодня компания раскрыла дизайн смартфона.

Судя по опубликованным изображениям, Nubia Red Magic 9 Pro предложит на выбор три цветовых варианта исполнения корпуса: прозрачный серебристый, прозрачный чёрный и просто чёрный.

На рендерах видно, что флагман получил плоский дисплей со скрытой фронтальной камерой и оснащён активной системой охлаждения с миниатюрной турбиной, на торце устройства размещены сенсорные триггеры, а под прозрачной панелью смартфона можно разглядеть логотип установленного чипа — Snapdragon 8 Gen 3. Основной модуль камер оснащён тремя сенсорами, и, судя по чёрной версии смартфона, главный датчик имеет разрешение 50-мегапиксилей.

Помимо этого, компания опубликовала видео, в котором показана работа RGB-подсветки устройства:

Кроме этого, ZTE рассказала, как ей удалось добиться толщины корпуса в 8,9 мм и без выступа камер. Компания отказалась от отдельных защитных линз сенсоров, сделав заднюю панель смартфона из прозрачного стекла, которое выполняет роль линзы и имеет высокую светопроницаемость, поляризационный эффект, а также устойчиво к износу и царапинам.

Тизер-видео Nubia Red Magic 9 Pro:

Полноценная презентация игрового смартфона Nubia Red Magic 9 Pro состоится 23 ноября.