Анонсирован Xiaomi Smart Band 11 — «народный» смарт-браслет по доступной цене

Сегодня Xiaomi без лишнего шума анонсировала смарт-браслет Xiaomi Smart Band 11 раскрыв его ключевые характеристики, не дожидаясь свой крупной презентации, которая запланирована на 7 сентября.

Новый смарт-браслет в сравнении с прошлогодним Xiaomi Band 10 стал тоньше и легче, толщина его корпуса составляет 9,99 мм при массе 15,58 г. Для сравнения, у прошлого поколения эти показатели достигают 10,95 мм при массе 15,95 г.

Кроме этого, Xiaomi Smart Band 11 получил 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с симметричными 2-миллиметровым рамками. Экран по этим параметрам такой же, как и у предшественника, но яркость подсветки повышена с 1500 до 2000 нит. Остальные характеристики LCD-панели, компания пока не раскрыла, как и ёмкость аккумулятора.

Для смарт-браслета заявлено более 150 спортивных режимов, технология отслеживания качества сна, датчики пульса и кислорода в крови. Есть влагозащита с давлением до 5АТМ, а автономность обещают до 21 дня. Браслет работает под управлением HyperOS 4 и совместим с Android и iOS-устройствами.

Xiaomi Smart Band 11 будет доступен в пластиковом, металлическом или керамическом корпусах на выбор с поддержкой NFC и без. В Китае смарт-браслет поступит в продажу по цене от 289 юаней (3 728 ₽) до 399 юаней (5 147 ₽).

Больше подробностей Xiaomi раскроет на полноценной презентации 7 сентября.