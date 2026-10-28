Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и Dynamic Island
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Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и Dynamic Island

Более тонкий и лёгкий корпус, до 128 ГБ ОЗУ и до 16 ТБ ПЗУ.
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Редакция The GEEK сегодня в 20:40
Apple представила MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном и Dynamic Island

Сегодня в США Apple представила полностью обновлённые MacBook Pro с диагоналями на 14 и 16 дюймов. Главным нововведением стал сенсорный дисплей PROLED XDR с технологией Tandem OLED, который впервые появился в ноутбуках компании. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 10 до 120 Гц, пиковую яркость до 2000 нит в режимах HDR и SDR, контрастность 10 000 000:1 и цветовые пространства P3 и Adobe RGB.

Ещё одним важным изменением стало появление Dynamic Island вместо привычной «чёлки» в верхней части дисплея. Новинки получили более тонкий и лёгкий корпус — на 5 мм тоньше и на 220 грамм легче.

Кроме этого, Apple укрепила шарнир ноутбука, чтобы его экран не качался от касания пальцев, и адаптировала интерфейс macOS под тач-управление.

За вычислительные способности отвечают чипы M5 Pro и M5 Max. В максимальных конфигурациях можно выбрать до 128 ГБ объединённой памяти и SSD объёмом до 16 ТБ. MacBook Pro на 14-дюймов получил аккумулятор на 72,6 Вт·ч, а модель на 16-дюймов — 100 Вт·ч. Компания заявляет, что время автономной работы состовляет до 24 часов.

Также новинки оснащены 12-мегапиксельной камерой Center Stage, шестью портами Thunderbolt 5, HDMI, слотом SDXC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с M5 Pro начинается от 2899 долларов (233 370 ₽), а 16-дюймового — от 3399 долларов (273 642 ₽). Версии с M5 Max обойдутся минимум в 4499 и 4799 долларов соответственно (362 200 и 386 333 ₽). Максимальная конфигурация будет стоить $14550 (1 171 154 ₽).

Предзаказы на новинки уже доступны с сегодняшнего дня, а продажи стартуют 6 ноября 2026 года.

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