Amazon выпустила Echo Time — будильник с отслеживанием сна без камеры

Amazon выпустила умный будильник Echo Time с Alexa+ и отслеживанием сна без камеры и носимых устройств. Продажи начались 28 октября 2026 года, одновременно с детской версией Amazon Kids Echo Time.

Echo Time использует технологию Omnisense с ИИ, которую Amazon представила в других устройствах в прошлом году. Она объединяет данные датчиков температуры и присутствия с ультразвуковым определением дыхания и расстояния до человека.

Умный будильник выбирает момент более лёгкого сна в интервале от 10 до 60 минут относительно заданного времени. Экран постепенно становится ярче, а выбранный сигнал начинается тихо и усиливается при каждом откладывании — до четырёх раз.

Для подъёма строго по расписанию умный режим можно отключить. По заявлению Amazon, функции подготовки ко сну и пробуждения получили отметку SleepMark Национального фонда сна за соответствие научно обоснованным стандартам здоровья сна.

Круглый сенсорный экран диагональю 3,2 дюйма поддерживает сотни циферблатов: стрелочные, с природными фонами, сезонными темами, спортивными командами и персонажами. Ночью он тускнеет и показывает только текущее время либо время следующего будильника.

Детская версия работает с Amazon Kids+: позволяет устанавливать будильники, выбирать циферблаты и задавать вопросы Alexa. Платформа Sleep Studio позволяет родителям управлять расписанием сна и предлагает контент для расслабления от Calm, Headspace и Moshi.

Обычный Echo Time стоит $199,99. Детская версия Amazon Kids Echo Time стоит $209,99 с включённой годовой подпиской Kids+.