Появились изображения Nubia V90 Pro: новый смартфон с 108 Мп камерой и дизайном под iPhone 18 Pro

Смартфон среднего класса Nubia V90 Pro, получил новые официальные изображения, раскрывающие его дизайн и ключевые характеристики. Согласно утечкам инсайдера @evanblass, устройство сохраняет схожесть с предыдущей моделью V80, но вносит улучшения в повседневное использование.

Толщина корпуса составляет 7,7 мм, а цветовая палитра включает бордовый, черный/темно-серый и светло-голубой оттенки. Дисплей смартфона имеет диагональ 6,75 дюйма с вырезом для фронтальной камеры.

Особое внимание заслуживает поддержка работы экрана мокрыми руками — функция, которая редко встречается в современных устройствах. В отличие от многих конкурентов, Nubia V90 Pro сохраняет 3,5 мм аудиоразъем, что важно для пользователей, предпочитающих проводные наушники.

Система камер выделяется блоком на 108 Мп и LED-вспышкой. Несмотря на маркировку, неясно, используются ли три полноразмерные камеры или это все заглушки для внешнего вида.

Как и ожидалось, официальный анонс пока не состоялся, и все данные основаны на утечках. Однако, учитывая предыдущие успешные модели, Nubia V90 Pro может стать практичным обновлением для пользователей, ценящих баланс между ценой и функциональностью.