Предварительно подтверждён дизайн и характеристики NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

Игорь Валлосек из Igor’sLAB сообщил новые данные насчёт видеокарт GeForce RTX 3080. Мы писали, что эти карты получат по два кулера и необычный дизайн системы охлаждения. И тогда многие сочли это фейком. Но Валлосек уточнил, что NVIDIA начала расследование утечки в отношение компаний Foxconn и BYD (Build Your Dreams). Так что это явно точные сведения.

Утверждается, что компания готовит минимум три карты: RTX 3080, RTX 3080 Ti/Super и RTX 3090 Ti/Super. Их предполагаемые спецификации выглядят следующим образом:

Как видно, обычная и улучшенная версии 3080 различаются лишь шириной шины и одним гигабайтом видеопамяти. Не исключено, что это ошибка. Потому, возможно, стоит ожидать 15-16 ГБ, хотя это пока лишь предположение. А вот старшая карта явно создаётся в качестве замены TITAN, учитывая её спецификации.

Отметим также, что все три карты получат одинаковые печатные платы, а также графические процессоры GA102. Скорее всего, разница будет в частотах и количестве ядер CUDA. Также все они получат память GDDR6X, хотя пока она не была анонсирована ни одним производителем, так что это может измениться.

Возвращаясь к дизайну системы охлаждения, можно предположить, что она скрывает внутри испарительную камеру. Ведь одного и даже двух кулеров маловато, чтобы охладить чип с теплопакетом 320-350 Вт.