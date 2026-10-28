Китайские подрядчики получают заказы HP, Asus и Acer — СМИ
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HP, Asus и Acer могут вернуть часть сборки ПК в Китай из-за дорогой памяти

Спрос на ИИ-серверы подталкивает производителей ноутбуков к небольшим подрядчикам.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:13
HP, Asus и Acer могут вернуть часть сборки ПК в Китай из-за дорогой памяти

HP, Asus и Acer возвращают часть производства ПК в Китай на фоне роста стоимости комплектующих, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Nikkei Asia. Дефицит памяти из-за спроса на ИИ-серверы заставляет производителей искать способы снизить затраты.

Как пишет Tom’s Hardware, заказы получают небольшие китайские подрядчики, включая Luxshare, Huaqin Technology и Longcheer Technology. Традиционные партнёры вроде Foxconn сосредоточили мощности на оборудовании для ИИ-центров обработки данных.

По данным издания, цены на память выросли на 500% за 12 месяцев. Дорожают также печатные платы и стеклоткань для их производства, а развитая китайская инфраструктура и опытные работники помогают сдерживать расходы.

Китайские подрядчики также предлагают лучший доступ к памяти местных производителей, включая CXMT. Бренды не отказываются от стратегии «Китай плюс одна страна»: в 2024–2025 годах они переносили производство за пределы КНР из-за американских санкций и пошлин.

Возврат заказов затрагивает новые предприятия в Юго-Восточной Азии. По словам менеджера одного из поставщиков компонентов в Таиланде, две линии, построенные для производителей ПК, ещё не вышли на прибыльность, а значительная часть заказов уже возвращается в Китай.

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