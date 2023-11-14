Игровой смартфон Nubia Red Magic 9 Pro высмеивает iPhone 15 Pro [видео]

Вчера ZTE назвала дату презентации игровых смартфонов Red Magic 9-й серии, что предзнаменовало начало промо-кампании с публикацией тизеров раскрывающих технические характеристики грядущих лидеров AnTuTu.

Сегодня компания опубликовала видеотизер смартфона Red Magic 9 Pro в котором высмеивает iPhone 15 Pro и другие флагманы с выпирающими камерами. В анимационном ролике кувалда с логотипом игрового подразделения REDMAGIC бьёт по торчащим блокам камер, чтобы они были вровень с задней панелью устройства, а в конце видео демонстрируется смартфон Nubia Red Magic 9 Pro у которого нет выпирающих сенсоров.

Кроме этого, ZTE опубликовала тизер, который раскрывает толщину Red Magic 9 Pro — 8,9 мм.