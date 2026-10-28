Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5

Sony представила новую коллекцию аксессуаров Prism Collection для PlayStation 5. В неё вошли контроллеры DualSense и сменные панели для консоли с полупрозрачным корпусом, позволяющим частично увидеть внутренние компоненты устройств.

Коллекция представлена в трёх цветовых вариантах: Flare Orange (оранжевый), Emerald Green (изумрудно-зелёный) и Graphite Gray (графитовый). Все аксессуары получили глянцевое покрытие.

По словам дизайнеров Sony, при создании коллекции они вдохновлялись популярными прозрачными устройствами конца 1990-х годов.

Стоимость DualSense составит $84,99 (6 842 ₽), а сменных панелей для PS5 — $74,99 (6 037 ₽). Предзаказы откроются 10 ноября 2026 года, а продажи начнутся 4 февраля 2027 года.