Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5
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Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5

При создании коллекции Prism дизайнеры вдохновлялись устройствами 1990-х годов.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:33
Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5

Sony представила новую коллекцию аксессуаров Prism Collection для PlayStation 5. В неё вошли контроллеры DualSense и сменные панели для консоли с полупрозрачным корпусом, позволяющим частично увидеть внутренние компоненты устройств.

Коллекция представлена в трёх цветовых вариантах: Flare Orange (оранжевый), Emerald Green (изумрудно-зелёный) и Graphite Gray (графитовый). Все аксессуары получили глянцевое покрытие.

Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5
Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5
Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5
Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5
Sony представила прозрачные геймпады DualSense и панели для PS5

По словам дизайнеров Sony, при создании коллекции они вдохновлялись популярными прозрачными устройствами конца 1990-х годов.

Стоимость DualSense составит $84,99 (6 842 ₽), а сменных панелей для PS5 — $74,99 (6 037 ₽). Предзаказы откроются 10 ноября 2026 года, а продажи начнутся 4 февраля 2027 года.

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