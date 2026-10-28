NVIDIA выпустила Nemotron 3.5 Transcribe с открытыми весами
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NVIDIA выпустила Nemotron 3.5 Transcribe для распознавания речи на 40 языках

Nemotron 3.5 Transcribe работает с записями, но не поддерживает прямые трансляции.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:16
NVIDIA выпустила Nemotron 3.5 Transcribe для распознавания речи на 40 языках

NVIDIA выпустила Nemotron 3.5 Transcribe — бесплатную модель с открытыми весами для распознавания речи на 40 языках. Одновременно вышла вторая версия открытого набора речевых данных Granary.

Модель поддерживает перевод с 31 языка на английский и обратно, обрабатывает записи продолжительностью до часа и различает до восьми говорящих.

Сама модель предназначена для разработчиков приложений, в том числе для расшифровки деловых встреч и медицинских записей. По словам NVIDIA, вместе с Granary и инструментами NeMo Speech её можно адаптировать к отраслевой терминологии на разных языках.

Nemotron 3.5 Transcribe содержит 30 млрд параметров и, по заявлению компании, может работать на одном чипе. Среди поддерживаемых решений названы Jetson AGX Thor, DGX Spark и серверные чипы Blackwell.

Компания также заявляет о превосходстве над конкурентами в тестах, включая Open ASR Leaderboard на Hugging Face. Transcribe работает только с записанным аудио: распознавание прямых трансляций не поддерживается.

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