nubia раскрыла дату презентации REDMAGIC 12 PRO+ на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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nubia раскрыла дату презентации REDMAGIC 12 PRO+ на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Игровой смартфон похоже получит RGB-подсветку водяной системы охлаждения.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:53
nubia раскрыла дату презентации REDMAGIC 12 PRO+ на чипе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

На прошлой неделе nubia опубликовала первые постеры игрового смартфона REDMAGIC 12 PRO+, которые частично раскрыли дизайн устройства, но дату презентации компания назвала только сегодня — дебют состоится 15 октября.

Судя по-новому тизеру, nubia намекает, что в REDMAGIC 12 PRO+ появится RGB-подсветка вокруг водяной системы охлаждения, о которой просили пользователи прошлогоднего REDMAGIC 11 PRO+.

Что касается технических характеристик, компания уже подтвердила, что за вычислительные способности в смартфоне будет отвечать новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Кроме этого, инсайдеры приписывают RM 12 PRO+ аккумулятор ёмкостью 8400 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки на 120 Вт по проводу и 80-ватной беспроводной, а также дисплей с увеличенной частотой обновления. Для сравнения, у прошлогоднего RM 11 PRO+ ёмкость АКБ составляет 7500 мАч, а частота экрана — 144 Гц.

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