Дизайн nubia REDMAGIC 12 PRO+ полностью раскрыт официальными рендерами
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Дизайн nubia REDMAGIC 12 PRO+ полностью раскрыт официальными рендерами

Игровой смартфон получил RGB-подсветку водяной системы охлаждения и показан в трёх расцветках.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:55
Дизайн nubia REDMAGIC 12 PRO+ полностью раскрыт официальными рендерами

Сегодня nubia наконец-то раскрыла дизайн REDMAGIC 12 PRO+, показав игровой смартфон на рендерах в трёх цветовых исполнениях — чёрный, серебристый и голубой.

Судя по изображениям, главным изменением в дизайне стало иное оформление блока с сенсорами и турбиной, который больше не выглядит симметрично, что уже вызвало недовольство у первых комментаторов рендеров. При этом, устройство по-прежнему выполнено в плоском корпусе без торчащих камер. Другое важное изменение, это реализация RGB-подсветки водяной системы охлаждения.

Ранее стало известно, что RM 12 PRO+ в сравнении со своим предшественником будет чуть тоньше и с более округлыми гранями корпуса, а дисплейная рамка «похудела», её толщина всего 0,96 мм, для сравнения, у RM 11 PRO этот показатель составляет 1,25 мм, а у RM9 PRO — 1,48 мм.

Презентация смартфона состоится уже 15 октября. Напомним, ранее у нас вышел материал, из которого можно узнать производительность REDMAGIC 12 PRO+ в бенчмарке Geekbench.

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