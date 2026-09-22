Опубликованы первые тизеры игрофона nubia REDMAGIC 12 PRO+ раскрывающие его дизайн
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Опубликованы первые тизеры игрофона nubia REDMAGIC 12 PRO+ раскрывающие его дизайн

Игровой смартфон станет легче, тоньше и с более округлыми формами.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:12
Опубликованы первые тизеры игрофона nubia REDMAGIC 12 PRO+ раскрывающие его дизайн

Сегодня nubia опубликовала первые тизеры грядущего игрового смартфона REDMAGIC 12 PRO+, раскрыв частично его дизайн и изменения в эргономике. Компания заявила, что новинка станет самым приятным на ощупь смартфоном, он будет легче, тоньше и с более округлыми формами в сравнении с прошлым поколением флагманов RM 11.

Судя по опубликованным тизерам, в сравнении с прошлогодним флагманом компании, RM12 PRO+ выглядит чуть тоньше и получил более округлые грани, но без сильных закруглений по углам, сохранив прямоугольный дизайн. Дисплейная рамка стала гораздо тоньше, её толщина — 0,96 мм. Для сравнения, у RM 11 PRO этот показатель составляет 1,25 мм, а у RM9 PRO — 1,48 мм.

Кроме этого, сенсорные триггеры также претерпели изменения, они стали меньше и получили округлую форму, а вентиляционное отверстие от турбины переехало чуть выше.

nubia пока не раскрыла точную дату презентации REDMAGIC 12 PRO+, но заявила, что смартфон дебютирует в октябре.

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