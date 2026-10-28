Apple обновила зарядные устройства для Mac на 70 и 140 Вт
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Apple обновила зарядные устройства для Mac и вернула набор переходников за $39

Зарядные устройства Apple получили разъём AC Connector 2 с овальной формой.
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Редакция The GEEK сегодня в 21:43
Apple обновила зарядные устройства для Mac и вернула набор переходников за $39

Apple начала продавать обновлённые зарядные устройства для Mac мощностью 70 и 140 Вт, а также удлинитель питания с разъёмом AC Connector 2. Но кроме того, в продажу вернулся и набор международных переходников World Travel Adapter Kit.

Apple начала внедрять AC Connector 2 в отдельных странах ранее в 2026 году. Покупатели жаловались на несовместимость с прежними удлинителями и набором World Travel Adapter Kit. Обновлённые аксессуары устраняют эту проблему.

World Travel Adapter Kit исчез из интернет-магазина Apple в 2025 году. Сейчас обновлённые блоки питания и удлинитель доступны в интернет-магазине Apple в США и ряде других стран.

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