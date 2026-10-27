Тарифы на мобильную связь могут стать дороже — Минцифры готовит реформу

Минцифры России готовит новые ограничения для виртуальных операторов мобильной связи (MVNO). Одним из главных изменений может стать введение минимальной стоимости тарифа в размере 250 рублей в месяц.

Также ведомство рассматривает увеличение обязательных отчислений MVNO-операторов с 2% до 4%, запрет на обслуживание критической информационной инфраструктуры и использование сетей нескольких операторов в одном регионе.

Реформу для ужесточения работы виртуальных операторов стали рассматривать из-за того, что MVNO-компании зачастую предлагают тарифы по себестоимости или даже дешевле. Что, по мнению Минцифры, приводит к дисбалансу на рынке.

Инициативу уже поддержали крупнейшие операторы связи — МТС, «МегаФон» и «Билайн». При этом, представители MVNO предупреждают, что новые ограничения могут привести к подорожанию мобильной связи и снижению конкуренции.

В России MVNO-операторы чаще всего являются частью крупных банковских цифровых экосистем и в большей мере заинтересованы в привлечении и удержании клиентов, а финансовая выгода для них имеет второстепенное значение. При этом, сотрудничество с MVNO позволяет обычным операторам дополнительно монетизировать свою инфраструктуру за счёт сдачи свободных мощностей в аренду и получения гарантированной платы за трафик.

На данный момент реформа находится на стадии обсуждения и окончательное решение пока не принято.