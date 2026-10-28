Представлен iQOO Pad Pro — игровой мини-планшет с турбиной и OLED-дисплеем на 165 Гц по привлекательной цене

Сегодня в Китае состоялась презентация игрового смартфона iQOO Neo 12 с продвинутой системой охлаждения, а вместе с ним дебютировал игровой мини-планшет iQOO Pad Pro. По дизайну и техническим характеристикам новинка точная копия iQOO Pad Ultra, за исключением одного параметра — вместо новейшего топ-чипа Snapdragon, установлена прошлогодняя флагманская SoC от Qualcomm. Переход на более старую платформу позволил существенно снизить стоимость устройства — от 1800 юаней (21 695 ₽) до 3200 юаней (38 566 ₽) в зависимости от конфигурации памяти.

iQOO Pad Pro оснащён 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304х1440 точек и частотой обновления до 165 Гц, тач 500 Гц (мгновенный отклик 5000 Гц), максимальная яркость 1600 нит и 4500 нит в пике, соотношение сторон составляет 16:10.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 8-мегапикселей. Основная камера на 13 Мп с поддержкой записи видео в 4К.

За вычислительные возможности отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X Ultra и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Для повышения производительности в играх в планшете реализован выделенный двухъядерный киберспортивный чип Q3.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 9020 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, симметричные стереодинамики, два линейных вибромотора и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1 с поддержкой OTG. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android с оболочкой OriginOS 7 с фирменным игровым пространством и фишками для геймеров.

Габариты устройства составляют 197,36 х 126,25 х 5,74 мм при массе 298 г.

В Китае iQOO Pad Pro уже поступил в продажу по следующим ценам: