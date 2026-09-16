Представлен nubia NaviX Ultra — первый в мире ИИ-смартфон

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманского смартфон nubia NaviX Ultra, который производитель называет первым в мире устройством с глубокой интеграцией искусственного интеллекта. В операционную систему новинки вшит ИИ-помощник Doubao, способный выполнять различные задачи по голосовой команде, например, самостоятельно бронировать билеты на поезд или самолёт. Более того, встроенные ИИ-опции будут доступны даже без подключения к интернету.

Для защиты конфиденциальных данных в смартфоне реализованы дополнительные механизмы безопасности, включая голосовую аутентификацию. Вызвать ИИ-агента можно специальной оранжевой кнопкой, которая совмещена со сканером отпечатков пальцев на правом торце устройства. Будут ли работать ИИ «фишки» вне Китая, пока неизвестно.

nubia NaviX Ultra получил 6,78-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1260 точек с адаптивной частотой обновления 1-144 Гц и яркостью в пике до 4500 нит. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 32 Мп OmniVision OV32D40 размером 1/3″ с диафрагмой f/2.0.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 200 Мп Samsung HPE с поддержкой OIS, 1/1.4″, f/1.6

Ширик на 50 Мп OmniVision OV50D40 1/2.88″, f/2.0, с автофокусом для макро

Перископ на 64 Мп OmniVision OV64B с поддержкой OIS, 1/2″, оптический зум 3х

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/512, 16/512 и 16/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 7100 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, стереодинамики, сканер отпечатка пальца в кнопке включения, влагозащиту по стандарту IP68/69, ИК-порт и разъём USB-C версии 3.2 Gen 1. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 16 с оболочкой Nebula AIOS.

В Китае nubia NaviX Ultra поступит в продажу по следующим ценам: