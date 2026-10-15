Анонс nubia REDMAGIC 12 PRO+ — игровой смартфон с водяной и воздушной системой охлаждения
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Анонс nubia REDMAGIC 12 PRO+ — игровой смартфон с водяной и воздушной системой охлаждения

Сверхплавный дисплей на 185 Гц со скрытой фронталкой и чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:58
Анонс nubia REDMAGIC 12 PRO+ — игровой смартфон с водяной и воздушной системой охлаждения

Сегодня в Китае состоялась презентация игрового смартфона nubia REDMAGIC 12 PRO+. Новинка получила флагманское «железо», а особенностью девайса стала гибридная многоуровневая система охлаждения с огромной 4D-испарительной камерой, композитным жидким металлом, турбиной на 25 500 об/мин и наличием водяного контура с RGB-подсветкой и микро-помпой, которая установлена для быстрого распределения тепла по периметру устройства. При этом, RM 12 PRO+ защищён от воды.

Кроме этого, в смартфоне реализован ИИ-помощник для игр, обновлённый эмулятор для запуска ПК-игр, игровое пространство, а также есть сенсорные триггеры на 700 Гц с поддержкой точного распознавания даже от мокрых рук. И всё это помещено в плоский футуристический корпус толщиной 8.5 мм и без торчащих камер.

REDMAGIC 12 PRO+ оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем (nubia × BOE X11) с разрешением 2688 x 1216 точек и частотой обновления 185 Гц, тач с мгновенной дискретизацией на 5000 Гц и глобальной на 500 Гц, ШИМ 2592 Гц.

В верхней части по центру экрана размещена скрытая фронтальная камера на 16-мегапикселей. Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых главный на 50 Мп (1/1.56″, OIS) и широкоугольный на 50 Мп.

За вычислительные возможности отвечает новейшая флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которая для повышения производительности в играх работает в паре с выделенным двухъядерным киберспортивным чипом Red Core R5.

Устройство оснащено кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 8400 мАч. Заявлена поддержка сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт по проводу и 80-ватной беспроводной, а также есть режим обходной зарядки.

Из прочего, смартфон получил Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, стереодинамики (1115E), встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, линейный вибромотор, программируемую кнопку-слайдер, ИК-порт и быстрый разъём USB-C версии 3.2 с прямым выводом изображения. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой REDMAGIC OS 12.

В Китае REDMAGIC 12 PRO+ поступит в продажу по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 6999 ¥ (87 449 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 7999 ¥ (99 943 ₽)
  • (16/1024 ГБ) — 8999 ¥ (112 438 ₽)

Когда будет представлена глобальная версия смартфона, пока неизвестно.

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