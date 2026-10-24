Доля Apple в поставках смартфонов в Китае достигла 19,5%
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Apple поднялась на второе место по продажам смартфонов в Китае

Серия iPhone 18 Pro за первые три недели увеличила продажи на 23,5% к прошлому поколению.
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Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Apple поднялась со шестого на второе место на рынке смартфонов Китая

Apple поднялась с шестого на второе место по поставкам смартфонов в Китае в III квартале 2026 года. По оценке Counterpoint Research, доля компании достигла 19,5% на фоне падения рынка до минимума за 14 лет.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на Counterpoint Research, продажи серии iPhone 18 Pro в Китае за первые три недели оказались на 23,5% выше результатов iPhone 17 Pro за сопоставимый период. Аналитики допускают, что отложенный выход базового iPhone 18 мог подтолкнуть часть покупателей к выбору Pro-моделей.

Counterpoint оценивает годовое сокращение поставок в Китае в 10%, а прирост доли Apple — в 4,8 процентного пункта. Первое место заняла Huawei с долей 21,3% и прибавкой 5,3 пункта. Только две компании среди шести крупнейших брендов увеличили долю.

Apple поднялась со шестого на второе место на рынке смартфонов Китая

Доля vivo снизилась на 2,8 пункта до 15,2%, OPPO — на 1,3 пункта до 15,1%, Xiaomi — на 1,6 пункта до 13,5%. Доля HONOR сократилась на 2,2 пункта до 12,7%, а остальных производителей вместе — на 2 пункта до 2,8%.

Оценки IDC отличаются: в III квартале 2026 года падение китайского рынка составило 15,4% год к году, доля Apple достигла 17,8%, хотя поставки iPhone сократились на 4,3%. В мире IDC оценивает годовой спад поставок за квартал в рекордные 22%, а снижение у Apple — в 4%, наименьшее среди пяти крупнейших производителей.

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