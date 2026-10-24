Apple поднялась на второе место по продажам смартфонов в Китае

Apple поднялась с шестого на второе место по поставкам смартфонов в Китае в III квартале 2026 года. По оценке Counterpoint Research, доля компании достигла 19,5% на фоне падения рынка до минимума за 14 лет.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на Counterpoint Research, продажи серии iPhone 18 Pro в Китае за первые три недели оказались на 23,5% выше результатов iPhone 17 Pro за сопоставимый период. Аналитики допускают, что отложенный выход базового iPhone 18 мог подтолкнуть часть покупателей к выбору Pro-моделей.

Counterpoint оценивает годовое сокращение поставок в Китае в 10%, а прирост доли Apple — в 4,8 процентного пункта. Первое место заняла Huawei с долей 21,3% и прибавкой 5,3 пункта. Только две компании среди шести крупнейших брендов увеличили долю.

Доля vivo снизилась на 2,8 пункта до 15,2%, OPPO — на 1,3 пункта до 15,1%, Xiaomi — на 1,6 пункта до 13,5%. Доля HONOR сократилась на 2,2 пункта до 12,7%, а остальных производителей вместе — на 2 пункта до 2,8%.

Оценки IDC отличаются: в III квартале 2026 года падение китайского рынка составило 15,4% год к году, доля Apple достигла 17,8%, хотя поставки iPhone сократились на 4,3%. В мире IDC оценивает годовой спад поставок за квартал в рекордные 22%, а снижение у Apple — в 4%, наименьшее среди пяти крупнейших производителей.