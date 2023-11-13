Игровые смартфоны Nubia Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ получили дату анонса

Сегодня компания ZTE опубликовала в Weibo тизер, который раскрывает дату презентации игровых смартфонов Red Magic 9-й серии.

Судя по описанию к изображению, в новой линейке снова будет два смартфона — Nubia Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+. Сам тизер не раскрывает каких-либо деталей по грядущим новинкам, указана лишь дата презентации, которая состоится в Пекине 23 ноября 2023 года.

Помимо этого, компания заявила, что будет комплексная эволюция в четырёх категориях: дизайн, производительность, время автономной работы и дисплей. Всё это будет рассчитано в первую очередь на киберспортсменов.

Что касается технических характеристик, ранее Red Magic 9 Pro «засветился» с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 16-гигабайтами оперативной памяти в базе бенчмарка Geekbench. В тесте производительности смартфон смог набрать более 7200 баллов в многоядерном режиме и 2293 балла в однопоточной нагрузке. Кроме этого, грядущие новинки, скорее всего, получат продвинутую систему охлаждения с большой испарительной камерой и турбиной.

Промо-кампания началась, а значит в ближайшее время будет опубликовано больше тизеров раскрывающих дизайн и характеристики игровых смартфонов Nubia Red Magic 9 Pro и 9 Pro+.