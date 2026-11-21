Финал первого акта Grand Theft Auto VI вызвал бурную реакцию среди игроков. На Reddit появилось обсуждение, участники которого называют заключительную миссию одной из лучших работ Rockstar Games.

Автор публикации признался, что никогда не проходил настолько впечатляющую миссию. В комментариях с ним согласились десятки пользователей, некоторые из которых до сих пор не могут отойти от пережитого.

«Это было безумие! У меня мурашки, даже когда просто вспоминаю», пишет один из игроков.

Другой пользователь рассказал, что после прохождения ему пришлось поставить игру на паузу на десять минут, чтобы осмыслить произошедшее. Ещё один признался, что играет уже 30 лет, но никогда не испытывал ничего подобного.

Особенно игроки хвалят постановку, резкую смену темпа и музыкальное сопровождение. По словам одного из участников обсуждения, спокойное развитие событий неожиданно сменяется напряжённым экшеном, напоминающим The Last of Us.

«Мне нужно ложиться спать, но сердце до сих пор бешено колотится. Завтра начну второй акт», поделился впечатлениями пользователь Reddit.

Отдельного внимания удостоилась музыка. Игроки выделили композицию Burn This Shit Down в исполнении Travis Scott, которая звучит во время одной из ключевых сцен. Некоторые специально искали название песни после прохождения.

Впрочем, понравилось не всем. Один из пользователей посчитал, что масштаб происходящего слишком резко контрастирует с реалистичным и относительно спокойным началом игры. При этом даже он высоко оценил постановку миссии.