Представлены Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max — фотофлагманы в ярком дизайне
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Представлены Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max — фотофлагманы в ярком дизайне

Камеры смартфонов настроены специалистами из ARRI.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:07
Представлены Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max — фотофлагманы в ярком дизайне

Сегодня в Китае состоялась презентация флагманов Honor Magic 9 и Magic 9 Pro Max, упор в которых сделан на фото и видео возможности, а их камеры настроены специалистами из ARRI и получили их фирменные цветовые профили. Новинки внешне схожи, но различаются по техническим характеристикам, старшая версия оснащена большим дисплеем с адаптивной частотой обновления, 3D TOF-сенсором для распознавания лиц, аккумулятором на 800 мАч больше и новейшей SoC.

Возможности камер у смартфонов можно будет дополнительно расширить с помощью фирменного фотонабора. В него войдут два съёмных зум-объектива с эквивалентным фокусным расстоянием на 200 и 500 мм, а также специальный чехол со съёмной рукояткой и дополнительными элементами управления.

Honor Magic 9 Pro Max
Смартфон оснащён 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2868 х 1320 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, максимальная яркость достигает до 2000 нит, а частота ШИМ составляет 4320 Гц.

В верхней части по центру экрана размещена в «пилюле» фронтальная камера на 55-мегапиксилей размером 1/2.74 ″ с диафрагмой f/2.0 и углом захвата 90 градусов, которая дополнена 3D TOF-сенсором для распознавания лиц.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 50 Мп размером 1/1.28″ с диафрагмой f/1.57 и с поддержкой OIS;
  • Перископ на 200 Мп (1/1.4″, f/2.6, OIS), оптический зум 3.5x;
  • Ширик на 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

За вычислительные возможности отвечает новейшая флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8800 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт по проводу и 80-ватной беспроводной.

Honor Magic 9
Смартфон оснащён 6,37-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с разрешением 2664 х 1236 точек и частотой обновления до 120 Гц, максимальная яркость достигает до 2000 нит, а частота ШИМ составляет 3840 Гц.

В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 55-мегапиксилей размером 1/2.74 ″ с диафрагмой f/2.0 и углом захвата 90 градусов.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

  • Главный на 200 Мп размером 1/1.4″ с диафрагмой f/1.9 и с поддержкой OIS;
  • Перископ на 200 Мп (1/1.56″, f/2.6, OIS), оптический зум 3.5x;
  • Ширик на 50 Мп с диафрагмой f/2.0.

За вычислительные возможности отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 8000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт по проводу и 50-ватной беспроводной.

Все остальные ключевые технические характеристики в обеих версиях смартфонов, идентичны. Из прочего, устройства получили Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, стереодинамики, встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатка пальца, влагозащиту по стандарту IP69, ИК-порт и разъём USB-C. Из коробки смартфоны работают на операционной системе Android 17 с MagicOS 11.

В Китае Смартфоны поступят в продажу по следующим ценам:

  • Honor Magic 9 (12/256 ГБ) — 4999 юаней (62 826 ₽)
  • Honor Magic 9 (12/512 ГБ) — 5499 юаней (69 110 ₽)
  • Honor Magic 9 (16/512 ГБ) — 5999 юаней (75 430 ₽)
  • Honor Magic 9 (16/1024 ГБ) — 6999 юаней (88 004 ₽)
  • Honor Magic 9 Pro Max (12/256 ГБ) — 6499 юаней (81 729 ₽)
  • Honor Magic 9 Pro Max (12/512 ГБ) — 6999 юаней (88 097 ₽)
  • Honor Magic 9 Pro Max (16/512 ГБ) — 7499 юаней (94 391 ₽)
  • Honor Magic 9 Pro Max (16/1024 ГБ) — 8499 юаней (106 978 ₽)
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