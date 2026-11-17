OpenAI объявила, что модели GPT-6.2 Astra и Sol доступны с 17 ноября 2026 года. Их можно использовать в ChatGPT Work и Codex на тарифах Plus, Pro, Enterprise и Edu, а также через API.

OpenAI рекомендует Astra для сложных проектов, а Sol позиционирует как более доступную модель для повседневного программирования и письма. По утверждению компании, обе модели справляются со сложными задачами с меньшим числом выходных токенов.

По данным OpenAI, режим Ultrafast генерирует токены до 4,5 раза быстрее стандартного, но расходует больше лимита. В подписке Pro за $200 в месяц он доступен для Sol, а за $500 в месяц поддерживает обе модели.

Стандартные цены API на входные и выходные токены Astra снизились на 20% по сравнению с GPT-6 Astra. Для Sol сохранились цены GPT-6.1.